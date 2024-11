Aprovecha al máximo el BUEN FIN con los descuentos de SEARS

El momento perfecto para darte esos gustitos que has estado posponiendo, para comprar los detalles navideños a tus amigos y familiares o para por fin equipar tu gimnasio en casa y cumplir tus propósitos de Año Nuevo es ahora, en estos días tan esperados del Buen Fin 2024, cuando puedes hacer rendir tu dinero al máximo en Sears , nuestra tienda favorita que tiene todo lo que está en tu lista de deseos.

¿Ropa? ¿Juguetes para tus hijos o sobrinos? ¿Algún electrodoméstico? O tal vez ya te urge cambiar de colchón o de computadora, en Sears encontrarás ofertas que no volverás a ver en mucho tiempo.

Anota en tu agenda estos días: Del 15 al 18 de noviembre, ¡un fin de semana lleno de descuentos increíbles de hasta el 50% y hasta 20 meses sin intereses!

Ofertas destacadas que no te puedes perder

No dejes pasar el tiempo ni que tus elecciones se queden abandonadas en tu carrito virtual, si es que estás comprando en línea, porque después, típico, nos arrepentimos de no haberlo hecho. Eso sí, es recomendable que hagas una planeación o lista previa de lo que necesitas, para que no te olvides de nada y, además, estés consciente del presupuesto con el que cuentas.

Lo bueno es que con Sears eso no es mayor problema, porque sus ofertas son de locura. Y si eres titular de la tarjeta Sears, tienes aún más beneficios, ya que al pagar con ella podrás disfrutar de promociones especiales.

¿Qué puedes encontrar en Sears? ¡De todo y más! Todo lo que te imagines para equipar tu hogar, muebles, electrodomésticos, colchones, celulares, tecnología y electrónica, cómputo, moda, deportes, ferretería y línea blanca. Su enorme variedad, calidad en sus productos y marcas te dejarán más que satisfecho.

Mira estos descuentos para que cuando llegues a la tienda o compres en línea ya sepas lo que vas a encontrar:

● Pantallas: Hasta 50% de descuento + 20 meses sin intereses.

● Línea Blanca: Hasta 55% de descuento + 9 meses sin intereses.

● Colchones: Hasta 50% de descuento.

● Muebles: Hasta 40% de descuento.

● Electrodomésticos: Hasta 40% de descuento.

● Sonido: Hasta 50% de descuento.

● Cómputo: Hasta 30% de descuento.

● Fotografía: Hasta 35% de descuento.

● Aparatos de ejercicio: Hasta 50% de descuento.

● Juguetería: Hasta 50% de descuento.

● Ferretería: Hasta 35% de descuento.

● Equipaje: Hasta 40% de descuento.

● Moda: Hasta 50% de descuento.

● Llantas: Hasta 50% de descuento.

Necesitas más ideas para aprovechar los descuentos de Sears ? ¿Qué tal visualizarte en tu próximo viaje con equipaje nuevo, renovar tu clóset, mantener tu auto en perfecto estado o sencillamente estrenar lo que siempre has querido?

Recuerda: Estas promociones son válidas sólo del 15 al 18 de noviembre. Si compras en línea, puedes recoger tus fabulosos productos en tu tienda más cercana 2 horas después de su compra. Otro dato que debes saber es que a partir de una compra de $299 el envío es gratis.

El Buen Fin 2024 en Sears vale la pena cada peso, te lo aseguramos. Ese perfume y crema de noche que tanto anhelas, merecen estar en tu cuarto de baño o habitación. El Buen Fin es para ahorrar y también para consentirte, y si lo haces con todo lo que te ofrece Sears , sin duda sales ganando.

¡No pierdas ni un minuto más! Visita sus tiendas en todo México o compra en línea desde la comodidad de tu hogar.