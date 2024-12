Un querido actor de ‘Por amar sin ley’ se une a la nueva telenovela de Televisa ‘Regalo de amor’

Alberto Estrella está de regreso para participar en una nueva telenovela de Televisa-Univision llamada “Regalo de amor”. Su integración sorpresa ocurrió este martes en la producción liderada por Silvia Cano.

El actor mexicano de 62 años, conocido principalmente por otros grandes dramas de la televisión como “Vencer el miedo” (2020), “Por amar sin ley” (2019) y “Amor gitano” (1999), declaró que está emocionado por unirse al elenco, sobre todo por su amistad con Cano.

“Me da mucho gusto que ella está siendo una exitosa productora y, en cuanto me llamó, yo dije: ‘Vamos a ver de qué se trata y me convenció cuando me dijo que también participaba Diana Bracho ”, comentó el actor a Televisa Espectáculos.

Estrella declaró que es admirador de la actuación de Diana y hasta “se le cae la baba” cuando la mira encarnar su personaje en la novela.

¿Qué personaje será Alberto Estrella en la novela “Regalo de amor”?

Sobre su personaje, Alberto Estrella reveló que interpretará a Gaspar, un hombre que tendrá “una participación redonda”; es decir, que habrá un gran misterio entre sus papeles, sobre todo por su relación con el personaje de Claudia Ramírez, quien será la villana.

Alejandra Robles Gil y Chris Pazcal protagonizan “Regalo de amor”, la nueva novela de Televisa-Univision. (Las Estrellas)

En la novela “Regalo de amor” también participan Alejandra Robles Gil, Chris Pascal, Natalia Madera, Paco Pizaña y Juan Martín Jáuregui, entre otros.

¿De qué trata “Regalo de amor”?

Sobre la trama, se sabe que narra la historia de Isabella (Alejandra Robles Gil), una mujer dulce, inteligente y perfeccionista cuyo mayor sueño es convertirse en madre. Tras la repentina muerte de su esposo conoce a Eugenio (Chris Pazcal), un hombre generoso y leal que luego de su divorcio no tiene interés en el amor, hasta que se encuentra con Isabella. La vida de ambos da un vuelco cuando aparece un ser angelical que les dará la oportunidad de ser padres.

¿Cuándo sale la nueva novela “Regalo de amor”?