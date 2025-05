Le recuerdan a Paulina Goto la fuerte cachetada que le dio a Elizabeth Álvarez, ¿qué dijo?

“El vuelo de la victoria” fue una telenovela que vimos en 2017, producida por Nathalie Lartilleux, y protagonizada por Paulina Goto, quien tuvo una fuerte escena con Elizabeth Álvarez.

Hasta la fecha se recuerda ese momento, pues una cachetada en escena, provocó el enojo de la actriz, y su esposo, Jorge Salinas.

Paulina Goto ya había hablado del asunto en “Daisy Nights”, pero no con muchos detalles: “Ella y yo habíamos quedado que cuando saliera la escena al aire, subiríamos el video del detrás de cámaras las dos; llega el día, yo lo subo, pero Cuquita no lo sube y Jorge se enoja conmigo y va a decir que yo soy muy mala actriz por haberle pegado a su esposa”.

Así que en pleno 2025, Paulina Goto visitó “Pinky Promise”, el programa de YouTube de Karla Díaz, y ahí le preguntaron del asunto.

Al recordar la cachetada, Paulina relató: “Estaba haciendo una novela y tenía una teníamos una escena donde yo tenía que darle una cachetada, era un puñetazo y ya pues hacemos la escena, no queda, me dicen que me vi muy leve, muy miedosa, me empecé a poner nerviosa de qué güey no la estoy armando”.

Fue entonces cuando soltó el golpe y se comenzó a disculpar al notar que se le pasó la mano. “Pues obviamente me sentí mal, ella es súper profesional, yo la vi y obviamente está enojada pero yo me fui a disculpar con ella le dije perdón fue un accidente o sea me siento muy mal, si necesitas algo, si quieres ir al doctor yo te llevo”... Paulina Goto recordó que Jorge Salinas fue el más enojado: “Luego su esposo se enojó porque dijo que yo me estaba burlando de ella... Jorge, ya, ya, amor y paz”.

¿Qué dijo en su momento Elizabeth Álvarez?

“Es una situación muy incómoda para cualquier persona y más cuando nos dedicamos a este trabajo. Cuando recibes un acto violento o agresivo [es difícil] poder controlarte. Ahí es cuando me di cuenta que te sale lo profesional, controlar tus emociones y no responder con nada más que con paciencia y tranquilidad, y ser elocuente y entender lo que pasó”, dijo la actriz. “Este trabajo es para actuar, es ficción [y] no estamos acostumbrados a que te golpeen o a golpear a nadie”.

Fue un accidente, se salió de las manos. A veces lo actores no controlan sus emociones y se sale el control. Son accidentes que suelen pasar”, explico Álvarez.