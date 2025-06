Ella es la actriz que dará vida a la versión joven del personaje de Yadhira Carrillo en Los hilos del pasado

En el Foro 15 de Televisa San Ángel se alza una mansión que será el escenario principal de “Los hilos del pasado”, telenovela que marca el regreso de Yadhira Carrillo a las telenovelas.

Su retorno para protagonizar la nueva versión de la telenovela “El Privilegio de Amar” la tiene bajo los reflectores con gran expectativa, pues no la habíamos visto en pantalla desde hace 17 años.

Carolina Guillén es el nombre del personaje de Yadhira, una exitosa diseñadora de modas caracterizada por su sofisticación. En la historia, veremos escenas del pasado, por lo que era necesario encontrar una actriz que se pareciera a Carrillo.

Así encontraron a Gia Franceschi, de quien “Los hilos del pasado” es su primer proyecto de gran magnitud. Con nacionalidad de Costa Rica y Panamá por sus padres, llegó a México hace cinco años y hace dos y medio comenzó a buscar una oportunidad.

Gia Franceschi Televisa Espectáculos

“Cuando me dijeron para hacer el casting, no me dijeron cuál era la actriz. Y cuando llegue y veo ahí a Yadhira, dije ‘esto es importante’”, confesó Gia Franceschi a Televisa Espectáculos.

“Desde ese día me dio una vibra tan bonita, nos agarraba las manos, nos decía ‘tranquila, vas a hacerlo bien, me dijo estás preciosa’”, recordó sobre su encuentro con Yadhira Carrillo.

“Es algo muy bello porque en toda la novela van a sentir a Carolina con una sola. En los talleres de lectura, Yadhira y yo trabajamos juntas”.

El realismo y la riqueza visual se extenderán más allá del foro, con grabaciones planeadas en locaciones internacionales como París, Milán y Nueva York, así como en ciudades cercanas a la CDMX. Esta apuesta cosmopolita busca reforzar el carácter internacional de los protagonistas y la profundidad del relato.

La telenovela contará con un elenco estelar encabezado por Yadhira Carrillo, Bárbara López, Emmanuel Palomares y David Zepeda. Serán 60 capítulos los que conformen esta versión con temporánea de Cristal, la célebre historia de Delia Fiallo que también inspiró El privilegio de amar.

“En este momento estamos trabajando en una versión mucho más corta, más concisa. Durará al aire alrededor de tres meses, el gran conflicto será el de una madre que busca a una hija perdida”, adelantó el productor José Alberto Castro.