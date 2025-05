Quién es Dina de ‘The Last of Us’ 2 en la vida real: este es el reparto completo de la serie

La segunda temporada de “The Last of Us 2" ha traído consigo nuevos personajes que están dando mucho de qué hablar, entre ellos Dina, quien se ha ganado rápidamente el cariño del público por su conexión profunda con Ellie y su papel en medio del mundo postapocalíptico que presenta la exitosa serie de HBO. Pero, ¿quién es la actriz que le da vida a Dina? ¿Cuál es su historia y qué otros personajes se han sumado al elenco en esta nueva entrega?

¿Quién interpreta a Dina en “The Last of Us 2"?

En la segunda temporada de “The Last of Us 2", Dina es interpretada por la actriz y cantante Isabela Merced, una joven artista de origen peruano-estadounidense que ha demostrado su talento tanto en la actuación como en la música desde temprana edad. Con tan solo 23 años, Isabela ya tiene una carrera consolidada que abarca cine, televisión y Broadway.

Isabela nació como Isabela Yolanda Moner Pizarro en Cleveland, Ohio, pero ha declarado en múltiples ocasiones que se siente profundamente conectada con sus raíces peruanas. El español fue su primer idioma y suele expresar con orgullo su herencia cultural , lo que la ha llevado incluso a participar en proyectos inspirados en el Perú, como el sencillo “Agonía”, grabado en Ayacucho.

Su debut profesional fue en Broadway a los 10 años en la obra “Evita”, en la que compartió escena con Ricky Martin. Pronto se hizo conocida por su papel como CJ Martin en la serie de Nickelodeon “100 Things to Do Before High School” y por prestar su voz a Kate en “Dora and Friends: Into the City!”.

En cine, ha destacado en películas como “Transformers: The Last Knight” (2017), “Sicario: Day of the Soldado” (2018), “Instant Family” (2018) y la adaptación live-action “Dora and the Lost City of Gold” (2019), donde interpretó a la intrépida Dora. También participó en la película “Sweet Girl” (2021) de Netflix, y próximamente aparecerá en “Superman” (2025) como Chica Halcón.

Como cantante, ha lanzado sencillos en español como “Papi” y “Agonía”, en los cuales combina sus raíces latinas con sonidos pop contemporáneos. Su versatilidad artística y carisma la han llevado a posicionarse como una figura emergente en Hollywood.

En “The Last of Us 2", su papel como Dina representa un nuevo reto profesional, al interpretar a un personaje complejo y entrañable que es fundamental en el universo narrativo del videojuego original y ahora también en su adaptación televisiva.

¿Quién es Dina en “The Last of Us 2"?

Dina es uno de los personajes centrales de la segunda parte del videojuego “The Last of Us 2", y ahora también de la serie de HBO. Es una joven fuerte, sensible y con un gran sentido de la lealtad, que se convierte en el interés romántico de Ellie. Su relación con ella marca el eje emocional de gran parte de la temporada, en un contexto en el que las emociones, la supervivencia y el dolor están constantemente entrelazados.

Dina ofrece un respiro humano a Ellie en medio del caos, mientras demuestra una fortaleza impresionante ante las adversidades del nuevo mundo en ruinas. Su personaje aporta una nueva dimensión a la narrativa, más íntima y emocional, que permite explorar la identidad, el amor y la pérdida en un universo devastado.

almost forgot pic.twitter.com/6eDLBXmNOl — The Last of Us (@TheLastofUsHBO) April 18, 2025

¿Quiénes completan el reparto de la segunda temporada de The Last of Us?

Además de Bella Ramsey como Ellie y Pedro Pascal como Joel, la segunda temporada de “The Last of Us 2" introduce a Kaitlyn Dever en el papel de Abby, una de las protagonistas más complejas y polémicas del universo del videojuego. Young Mazino interpreta a Jesse, ex pareja de Dina y miembro importante de la comunidad de Jackson.

El elenco se expande con Danny Ramírez como Manny, Ariela Barer como Mel, Jeffrey Wright retoma su papel del videojuego como Isaac Dixon, y Tati Gabrielle como Nora, una médica militar atormentada por su pasado. También se suman Spencer Lord como Owen, Robert John Burke como Seth, y Catherine O’Hara como la terapeuta de Joel, entre otros.

Este reparto fue cuidadosamente seleccionado para ofrecer una adaptación fiel al material original , pero también con la libertad creativa necesaria para profundizar en la psicología de los personajes.

¿Qué podemos esperar de Dina en lo que resta de la temporada?

El personaje de Dina promete ser uno de los pilares emocionales de la historia. Su vínculo con Ellie está marcado por el amor, el conflicto y las consecuencias de las decisiones difíciles que ambas deben enfrentar. A medida que avanza la temporada, se espera que el personaje de Dina evolucione en medio de los traumas personales, la lucha por la supervivencia y las nuevas amenazas que surgen en este mundo devastado por la infección del Cordyceps.

La interpretación de Isabela Merced ha sido bien recibida por los fanáticos del videojuego, quienes valoran su compromiso con el personaje y la intensidad que aporta a la pantalla.