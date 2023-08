¿Wendy, Sergio, Poncho, Nicola? Este es el favorito de Anahí, de RBD, para ganar en ‘La casa de los famosos México’

La suerte está echada en “La casa de los famosos México 2023": comenzando con la advertencia de que el premio no se puede repartir, y con un collage de los mejores momentos de los concursantes, dio inicio la Gala Final de este reality show que se convirtió en toda una sensación.

El furor por los cuatro finalistas: Wendy, Poncho, Sergio y Nicola no ha podido ser mayor. Una esperada transmisión de los miembros de RBD , quienes no sólo soltaron una auténtica bomba minutos antes de que se supiera quién sería el último eliminado de “La casa de los famosos México 2023" (al final, fue Emilio Osorio), también nos dejó claro algo: el grupo es también fan del show, y Anahí no pudo ocultar su apoyo a su concursante preferido.

“WENDY, TE AMO”, EL MENSAJE DE ANAHÍ PREVIO A LA FINAL DE “LA CASA DE LOS FAMOSOS MÉXICO 2023"

Durante su breve conexión en vivo que RBD tuvo con “La casa de los famosos México 2023", fue Anahí quien causó más furor en redes sociales al confesar su preferencia a gritos, ¿quién quiere que se lleve los cuatro millones de pesos del premio final?

“Wendy, te amo. Chicos, estamos emocionados de verlos, de podernos conectar con ustedes. Felicidades, somos ‘Team Infierno’, bueno, yo sí soy. Estoy súper orgullosa de ustedes, los queremos mucho”, dijo Anahí durante la transmisión.