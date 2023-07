‘El Señor de los Cielos': temporada y capítulos donde abordan la muerte de Paco Stanley

La exitosa serie de ‘El Señor de los Cielos’ ha tocado temas controversiales, tal es el caso de la muerte del presentador Paco Stanley, a quien le arrebataron la vida el 7 de junio de 1999 en la entrada de un restaurante ubicado al sur de la Ciudad de México, plasmada en la segunda temporada.

Mario Bezares, quien era uno de sus mejores amigos hasta el momento de su muerte, ha expresado su opinión sobre la producción de Telemundo. Bezares ha calificado la serie como una historia de ficción en la que se mezclan y distorsionan los hechos que quedaron impunes, creando un enredo.

“Mayito”, apodo de Mario Bezares, ha destacado que la serie presenta los eventos relacionados con el asesinato de su amigo de una manera exagerada y poco realista. Hace referencia al uso de sacos de colores en la serie, señalando que en realidad él comenzó a usarlos años después en Multimedios, y no antes como se muestra en la serie.

Mario Bezares considera que la historia de ‘El Señor de los Cielos’ es absurda, comparándola incluso con la Biblia y enfatizando que no se debe creer en todo lo que muestra. Asegura que la serie está fuera de contexto, realidad y época, y critica la inclusión de su personaje en los capítulos 81 y 82, insinuando que su aparición fue manipulada por los creadores de la serie.

Mario Bezares niega nexos con el narcotráfico

En entrevista para el podcast de Doble G, Mario Bezares toca uno de los momentos más polémicos que se vieron en la serie de televisión cuando “Pepe Johnson” (Paco Stanley) le manda saludos al Mayo Zambada, quien es uno de los líderes del narcotráfico; sin embargo, el co conductor de Stanley asegura que no estaba enterado de quién entraba a los shows televisivos.

“Ese no, ni siquiera sabíamos y ahí lo dice. Y no, o no sé, ahí sí no te puedo decir ni quién fue, ni quién es y dice ahí la familia de…”, explica Mario Bezares en el podcast de Doble G, quien volvió a negar que tuviera algún nexo con el narcotráfico.

Finalmente, Mario Bezares aclara que ambos conductores no estaban al tanto de quién entraba o quién no asistía al show, pues era completamente libre la entrada al foro de televisión.