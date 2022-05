'El Último Rey' recrea polémica foto de Alejandro Fernández en plena borrachera

En la segunda temporada de 'El Último Rey, el hijo del pueblo', para contar la vida de la familia Fernández se han recreado momentos históricos, como el debut de La India María en 'Siempre en domingo', así como situaciones que avergonzaron en su momento a miembros de la dinastía.

Así ocurrió con una fotografía de Alejandro Fernández en Las Vegas, que fue replicada por Vince Miranda, quien interpreta al Potrillo. Previo a que se transmitiera la recreación de la foto, el personaje de Alejandro dice: "Yo no creo en las etiquetas. Si algo te queda, te gusta y te queda, hazlo y punto. Mucha gente cree que rayo en el libertinaje pero para qué andan de metiches, es mi intimidad, solo mía".

En una escena que parecía secuencia sacada de la telenovela 'Soñadoras', la serie presentó cómo Alejandro se divertía en una despedida de soltero en Las Vegas. Vince Miranda posó, junto a otros dos jóvenes, para recrear la polémica foto de Alejandro Fernández que él mismo confesó que lo hizo sentir "profundamente avergonzado".

En la trama, Alejandro dice: "No soy un activista, mi intimidad me pertenece solamente a mí. Soy un cantante, pero no soy un modelo a seguir. Si la gente quiere pensar que he hecho cosas, adelante, son libres de pensarlo... yo sé lo que he hecho, es mi vida y soy feliz".

La foto original data del verano de 2018, época en la que Alejandro Fernández dio la cara ante la controversia por la fotografía y los memes que derivó.

En una publicación en su Facebook, el cantante confesó que le causó gracia, pero también vergüenza y hasta terminó ofreciendo una disculpa a sus seguidores:

"Estimados Amigos:

Hoy me he estado riendo de las penosas fotos que me tomaron en el XS de las Vegas durante la fiesta y despedida de soltero de unos buenos amigos. En verdad la situación me divierte y me sorprende cómo una tontería de mi parte puede hacerse tan grande. Pero si bien me he reído, ahora siento que debo abrir mi corazón, sincerarme y reconocer que también me siento profundamente avergonzado.

Al día de hoy TODOS estamos expuestos ante los medios (lo que pasa en Las Vegas hoy se queda en Google para siempre) y tenemos que ser un poco más conscientes y cuidadosos de nuestras acciones, pues los teléfonos y las redes, tristemente han acabado con nuestra privacidad e intimidad.

Además, hemos hecho de las redes la plaza de linchamiento del S. XXI. Todos opinamos, todos creemos saber y todos nos atrevemos a juzgar sin conocer realmente el contexto; convirtiendo a estos medios en un semillero donde germina el odio, la violencia y la calumnia.

Sí, me fui de fiesta. Sí, bebí para celebrar. Y sí, dejé que me retrataran de manera ridícula en el proceso. Pero afortunadamente no hice nada que me pusiera a mí o alguien más en peligro, simplemente me comporté como una persona que estaba muy contenta y efusiva celebrando con sus amigos. Por lo que me entristece ver los falsos comentarios que circulan en algunos medios que, aunque los respeto, no comparto su forma de actuar.

Me llevo un gran aprendizaje de esta situación y espero que lo que me está tocando vivir también les ayude a ustedes a reflexionar. Cuídense mucho y diviértanse de manera responsable. Si agarran la fiesta no manejen, no fomenten la violencia y procuren no ventilar su intimidad o la de los demás en redes. ¡Hoy todos somos figuras públicas!

Pensemos que con la tecnología estamos más unidos y cercanos que nunca, ojalá podamos usar estos lazos para construir y dejar una huella de amor, paz, armonía y cordura. México y el mundo hoy más que nunca lo necesitan.

Hoy más que nunca me hacen sentido las palabras que siempre me he repetido: Concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, el valor para cambiar las cosas que sí puedo y la sabiduría para reconocer la diferencia.

Les reitero mi cariño, soy feliz y les deseo de todo corazón que también así lo sean.

Lo Siento, Perdóname, Gracias , Te Amo.

Alejandro Fernández".