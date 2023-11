Maryfer Centeno analiza la polémica de Mauricio Cuevas y Paulina Florencia

La relación entre Mauricio Cuevas y Paulina Florencia ha sido un tema de conversación en los últimos días debido a una entrevista en la que abordan la gran diferencia de edad que existe entre ellos, además de que iniciaron su relación cuando ella era menor de edad.

Ante los ojos de todos, Paulina “romantizó” dicha práctica y fue ahí que muchos comenzaron a preguntarse qué era el grooming, para entender el contexto de la situación.

De acuerdo con la organización Save the Children, el grooming es cuando un adulto se pone en contacto con un niño, niña o dolescente con el fin de ganarse poco a poco su confianza para luego involucrarlo en una actividad sexual.

EL LENGUAJE CORPORAL DE ELLA

Paulina Florencia luce feliz y cómoda, pero eso no excluye el que ella esté manipulada o no, simplemente mi trabajo es analizar gestos. Se ve contenta, feliz y orgullosa que, nos guste o no, estemos o no de acuerdo, esté ella en una posición vulnerable o no, es distinto.

La ley lo permitió, y en aquel momento había una figura que tenía como característica admitir este tipo de situaciones, siempre y cuando hubiera el consentimiento por parte de los padres. Seguramente así fue, y por eso logró concretarse este matrimonio.

Nos queda reflexionar como sociedad, y llama la atención desde el punto de vista biológico, porque una persona va a querer tener ciertos momentos, mientras que la otra ya los vivió.

EL GROOMING

Creación de vínculo y aislamiento de la víctima: A través de engaños y sobornos el agresor contacta a los menores para ganarse su confianza y empatizar a un nivel más profundo; además, una vez que lo consigue, se enfoca en alejar al menor de su red de apoyo, es decir, familiares y amigos.

Valoración de riesgos: La persona mayor de edad se asegura de no ser descubierta, averiguando si alguien más sabe de su vínculo y si otras personas pueden ingresar a sus redes sociales.

Conversaciones sexuales: Una vez que existe la confianza, el agresor comenzará a tener conversaciones sexuales de manera paulatina con el menor.

Peticiones de material sexual: En el grooming online el agresor usa la manipulación, amenazas o chantaje para que la víctima le envíe material sexual o que la relación culmine con un encuentro físico.

Existen diversas maneras de evitar que los menores sean víctimas del grooming, por ejemplo: brindarles una educación afectivo-sexual donde se hable de la sexualidad, y sobre la responsabilidad del uso de las herramientas digitales. La comunicación es clave para prevenirlo, conocer su círculo de amistades y monitorear sus redes sociales en caso de tenerlas.