Karla Sofía Gascón se derrumba en llanto: Se disculpa y niega ser racista

Tras el escándalo por sus antiguos tuits donde hasta defendía a Hitler, la nominada al Oscar como Mejor Actriz, Karla Sofía Gascón, decidió romper el silencio en una entrevista de una hora para CNN en Español.

La española le pidió perdón a su hija porque la pequeña está al tanto del odio que ha recibido en redes sociales, e incluso reveló que la niña piensa escribir en el futuro todo lo que está vivnedo actualmente.

El periodista Juan Carlos Arciniegas incluso le preguntó si estaba considerando renunciar a su nominación al Oscar, pero Karla Sofía lo rechazó: “No puedo renunciar a una nominación porque hice un trabajo y están valorando mi trabajo; no he cometido ni un crimen y ni he herido a nadie”.

“No soy racista, ni todo lo que esta gente dice intentando hacer creer a otros que lo soy”.

Karla Sofía insistió en que sus tuits fueron malinterpretados, y negó haber escrito el que circula en redes sociales donde llama “rata rica” a Selena Gomez.

“Por supuesto que eso no es mí. No he dicho nada sobre mi compañera. No me referiría a ella de esa forma”.

“¿Cómo pude casarme con esa pinche pendeja?”



Al parecer, Karla Sofía Gascón ya pensaba eso de Selena Gómez antes de conocerla. 😕 pic.twitter.com/lybtej29ru — Iñaki Rincón (@inakirincon) January 31, 2025

En toda la polémica, parece que Netflix no la ayudó en la crisis mediática. The Hollywood Reporter informó que Gascón concretó la entrevista con CNN en Español por su cuenta, y no con ayuda de Netflix, que distribuye la película “Emilia Pérez” en Estados Unidos.

Karla Sofía Gascón dijo que no le importa ya no ganar ningún premio. “Lo que me importa es la gente que represento. Todos podemos cambiar y ser mejores personas”.

Karla Sofía eliminó su cuenta de X

Las críticas provocaron la publicación de un comunicado de Netflix en el que Karla Sofía ofreció disculpas por sus tuits emitidos hace ya algunos años:

“Como alguien en una comunidad marginada, conozco muy bien este sufrimiento y lamento profundamente a aquellos a quienes les he causado dolor”, expresó la famosa al tiempo que reiteró su compromiso con el activismo social: “Toda mi vida he luchado por un mundo mejor”, concluyó.

Sin embargo, sus palabras y el apoyo de Netflix poco pudieron hacer contra el rechazo por lo que finalmente ocurrió lo que muchos le recomendaban: Desaparecer de X.