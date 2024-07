Yuri Confirma que Cristian Castro le hizo el feo y decidió no continuar con la gira: Las razones

La exitosa gira conjunta de Yuri y Cristian Castro ha llegado a su fin de manera inesperada. Aunque habían planeado más de 40 fechas adicionales en México y Estados Unidos, el hijo de “La Vero” decidió no seguir adelante.

Durante una entrevista en el programa “Hoy Día”, Yuri expresó su tristeza y confusión, mencionando que la empresa organizadora Ocesa no le dio explicaciones claras de la cancelación del tour.

A pesar de los rumores de una mala relación entre ellos, Yuri destacó que la falta de comunicación fue un desafío y no logró hablar con el interprete de “Azul” sobre su decisión.

En declaraciones adicionales al programa “Al Rojo Vivo”, Yuri reveló que Castro es una persona muy reservada y que su negativa a continuar podría estar relacionada con un desacuerdo previo sobre la divulgación de su vida personal.

“Teníamos 20 más en México y 20 fechas aquí en Estados Unidos, en febrero, pero hubo una decisión de parte de él, que no quiere seguir, no entiendo, no he podido hablar con Cristian (…) porque él es muy reservado, él es una persona que acaba el show y se va, eso no quiere decir que sea una mala persona, nos llevamos muy bien”, dijo.

Aunque lamentó el fin de la gira, la cantante jarocha manifestó que no guarda resentimientos y aprecia los buenos momentos compartidos con su colega.

La razón exacta detrás de la decisión de Cristian Castro sigue siendo desconocida, dejando a los seguidores con muchas preguntas sobre lo que realmente ocurrió.