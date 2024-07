Revelan que Yolanda Andrade tiene una bacteria en la sangre: Esto se sabe de su salud

Montserrat Oliver, compañera de Yolanda Andrade en el programa ‘Montse y Joe’, reveló detalles de la dura enfermedad por la que atraviesa su amiga, la que incluso hasta le dificulta en su forma de hablar.

“Montse” comentó en un encuentro con los periodistas de la fuente de espectáculos que la también actriz está recibiendo tratamiento por una bacteria en la sangre que le ha causado problemas en el habla.

“En este momento, le están administrando muchos antibióticos y no puede asistir a las grabaciones. Además del dolor de cabeza, tuvo una infección. En el último programa no hablaba mucho. Parece que la bacteria era bastante fuerte y le afectó la voz. Por ahora, están enfocándose en su tratamiento y es mejor que se recupere por completo”, dijo.

Montserrat explicó que Yolanda está priorizando su salud, por lo que se ha distanciado del trabajo y de sus amigos.

“Realmente ha estado bastante desconectada. Se está atendiendo. No he querido molestarla mucho porque mi preocupación la angustia y dice que no la dejo tranquila”, comentó.

Finalmente, Montserrat señaló que Yolanda está optimista y decidida a recuperarse: “Ella está muy positiva, va mejorando y, si Dios quiere, pronto se recuperará", concluyó.