Yolanda Andrade genera controversia al revelar que un muerto ‘le robó' su energía vital

Aunque la presentadora del programa “Montse y Joe” ya había detallado que un aneurisma ha sido la causa de sus padecimientos, Yolanda Andrade no ha dejado de encontrar explicaciones que van más allá de lo científico.

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención de los fans es el parche que Andrade luce en uno de sus ojos, y aunque ella no ha querido brindar muchos detalles al respecto del mal que la aqueja, sí buscó la ayuda de un sanador energético: Master Oh.

YOLANDA ANDRADE REVELA QUE “UN MUERTO” AFECTÓ SU SALUD

La curiosa ceremonia de sanación energética para Yolanda Andrade tuvo lugar en el set de “Montse y Joe”, y se transmitió en vivo a través del canal. Sin embargo, lo que realmente desató el furor fue lo declarado por la conductora después de someterse a esta terapia.

“Yo sólo tenía el 10 por ciento de mi vida; y el 90 por ciento, como que un alma me había robado mi vida, mi energía”

En una charla con la periodista Inés Moreno, Yolanda Andrade no tuvo empacho en hacer una escalofriante revelación sobrenatural que impactó a más de una persona:

“El señor (Master Oh) me dijo que yo sólo tenía el 10 por ciento de mi vida; y el 90 por ciento, como que un alma me había robado mi vida, mi energía (...) alguien me había quitado el 90 por ciento, un muerto”, aseguró Andrade.