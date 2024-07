Yahir dio detalles desconocidos de la difícil relación que mantiene con su hijo Tristán

Yahir, conocido por paso en La Academia y éxitos como “La Locura”, disfruta de su carrera, fama y pasión por la música, pero enfrenta un desafío personal que lo afecta profundamente: su relación con su hijo mayor, Tristán.

Desde hace tres años, Yahir no ha visto a su hijo, quien lucha contra sus adicciones.

En una entrevista con Yordi Rosado, Yahir reveló que el distanciamiento fue una decisión de Tristán. “Esta separación que tengo con Tristán es de tres años para acá. Hasta el momento que él dijo: ‘ya déjenme en paz, quiero estar solo, quiero hacer mis cosas, no los necesito, no me busquen’”, compartió el cantante.

Yahir explicó que el alejamiento comenzó después de que Tristán saliera de un centro de rehabilitación, donde estuvo internado por tres años. El cantante mencionó que su hijo se ha perdido momentos importantes con la familia y expresó la dificultad de estar alejado de él, especialmente por la preocupación constante que siente.

“Ha sido muy complicado porque cuando te vale madre un hijo yo digo que no se ha de sentir gran cosa, hay papás y mamás que sí les vale sus hijos, pero Tristan era mi vida. Yo todos mis momentos libres era de a dónde me lo llevo, qué hacemos juntos (…), esa relación, ese estar el uno con el otro hasta este problema que es como todo, se te sale de las manos y buscas a los profesionales”, explicó Yahir.

Pese a la situación, el cantante resaltó un aspecto positivo: la unión con la madre de Tristán en busca del bienestar de su hijo. Además, Yahir se sinceró sobre lo doloroso que ha sido el distanciamiento. “El golpe más duro de la vida, el más fuerte, pero lo más gacho es que no puedes hacer absolutamente nada. Él ya es mayor y él está decidiendo por él y si él cree que está bien lo voy a respetar, pero no lo puedo compartir”, concluyó Yahir.