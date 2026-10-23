Yahir dice que Edén Muñoz es “el nuevo Joan Sebastian” y José Manuel Figueroa LE RECLAMA

“Canta bien perro, tiene un show increíble, es un gran productor, es un gran compositor, es un gran cantante”.

Edén Muñoz conquistó por dos noches consecutivas a la Plaza de Toros México y entre sus invitados especiales llegó el exhabitante de ‘La Casa de los Famosos’, Yahir.

El sonorense dijo que al subirse al escenario cumplió un sueño “imposible”, sin embargo, antes de cantar a dueto con Edén le dijo a José Eduardo Derbez en su programa ‘Mixologando’ que “Edén Muñoz se me hace el nuevo Joan Sebastian”.

Al tiempo, manifestó que los coloca en el mismo nivel porque el exintegrante de ‘Calibre 50’ “canta bien perro, tiene un show increíble, es un gran productor, es un gran compositor, es un gran cantante”, afirmó.

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Luego, tras bambalinas de ‘La México’ y después de que entonaron el tema ‘No te apartes de mí’, Yahir le expresó a Muñoz: “te admiro mucho, gracias por esta invitación, de corazón”.

Pero la euforia no paró y Yahir quiso compartir su experiencia junto a Edén en sus redes sociales. Ahí colgó fotos y videos donde dio a conocer que “ayer cumplí un sueño, familia… Tuve el honor de cantar como invitado en uno de los lugares más icónicos de la ciudad de México, ‘La Monumental’, junto a un artista que admiro profundamente”.

El sexto finalista de ‘La Casa de los Famosos México’ calificó la canción que interpretó con Muñoz como un verdadero “rolón”, catalogando a su colega como uno de los mejores creativos en la industria:

“Lo admiro como cantante, compositor y como persona; uno de los mejores de la historia de nuestra música… Gracias por hacerme parte de una noche que nunca voy a olvidar. Síguela rompiendo”, añadió.

Por su parte, Edén le respondió: “Muchas gracias por aceptar la invitación, carnal”.

Todo era halagos y buena onda hasta que salió a la conversación José Manuel Figueroa, el hijo del fallecido Joan Sebastian, quien respondió a los dichos de Yahir.

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“Nuevo Joan Sebastian, me imagino que te refieres a que las canciones del viejo Joan Sebastián ya caducaron Yahir, un abrazo y mucho éxito a los nuevos talentos naturales”.

La irónica respuesta del hijo de ‘El Poeta del Pueblo’ desató una ola de opiniones. Y es que mientras algunos seguidores respaldaron su molestia argumentando que el catálogo de Joan es insustituible e intocable, otros defendieron la postura de Yahir al considerar que sólo buscaba reconocer el impacto de Edén Muñoz en la escena actual.