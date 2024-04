Yael Duval revela las alarmante consecuencias que sufrió su bebé tras los golpes que recibió estando embarazada

Esta semana, las redes sociales se inundaron de indignación luego de que se divulgaran una serie de videos en los que se ve a Yael Duval, una joven actriz mexicana, siendo brutalmente agredida por su entonces pareja. Aunado a lo condenable del acto por sí mismo, este episodio encendió aun más alarmas debido a que Duval está embarazada, aspecto que no fue considerado por su agresor, quien además de ser su pareja, la atacó en 2018 sin importar que esto pudiera traer consecuencias irreparables para el bebé que espera.

Las graves repercusiones que sufrió el bebé de Yael Duval tras la agresión que vivió

En días pasados se difundieron un par de clips en los que aparece Yael Duval, actriz de diversos proyectos mexicanos como “Vecinos”, siendo brutalmente atacada por su expareja. Este incidente habría tenido lugar en septiembre de 2018, tan solo un mes antes de que Yael diera a luz, lo que agravó aun más la intensidad de las lesiones, pues puso en riesgo la vida de ambos.

La artista logró concluir su embarazo exitosamente y tanto ella como el bebé lograron sortear el parto sin mayores complicaciones. No obstante, esto estuvo cerca de no ser así, ya que para el momento del alumbramiento, su bebé presentó niveles de bilirrubina alarmantes, lo que fue ocasionado a que por la fuerza de los golpes, su hígado sufrió una fisura, provocando que el bebé quedara expuesta.

Así fueron los angustiantes momentos que pasó la actriz

Sobre cómo atravesó el parto después de este episodio de violencia doméstica que puso en riesgo su vida, la joven dijo que el pequeño se intoxicó y eso fue únicamente a causa de las agresiones físicas.

“Tengo a mis dos pequeños. Cuando nació mi segundo hijo, el 31 de octubre de 2018, un mes después de la golpiza el 23 de septiembre, salió con la bilirrubina altísima. Los golpes hicieron que se intoxicara completamente mi bebé”, explicó a medios de comunicación.

“Estuvo en la Unidad de Cuidados Intensivos, muy grave. No lo podía ver, no lo podía alimentar. Fueron tiempos que no me permitieron ni siquiera proceder legalmente. Tuve que recuperarme y ver por el bienestar de mis pequeños, que eran y son para mí lo primordial”, detalló la actriz.