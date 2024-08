Wendy Guevara y Poncho de Nigris impactaron a todos con Mamalón, su nuevo sencillo: la sorprendente letra

Wendy Guevara y Poncho de Nigris sorprendieron a sus fans con el estreno de Mamalón, una canción que muy pronto acaparó las tendencias, ¿qué dice la letra y por qué está relacionada con La Casa de los Famosos México

No cabe duda de que, tras su salida de la primera temporada de La Casa de los Famosos México, Wendy Guevara y Poncho de Nigris optaron por mantener la amistad y no sólo eso: también han colaborado juntos y se apoyan en sus respectivos proyectos, lo que demuestra que la envidia no existe entre ellos.

Ahora, los seguidores de esta dupla se sorprendieron con una canción en donde los influencers presumieron sus dotes como cantautores: la pieza, llamada Mamalón, significó un auténtico éxito en las plataformas digitales y su videoclip no ha dejado de acaparar la atención en YouTube, ¿ya lo viste?

TE PUEDE INTERESAR:

¿DE QUÉ TRATA MAMALÓN, LA NUEVA CANCIÓN DE PONCHO DE NIGRIS Y WENDY GUEVARA

Mamalón, el nuevo sencillo de Wendy Guevara y Poncho de Nigris, fue hecho en colaboración junto a Finisho & Sile y en un inicio fue contemplada como una canción de antro; sin embargo, ¡es mucho más que eso!

La pieza, que tiene algunas referencias a lo que Wendy y Poncho vivieron en la primera temporada de La Casa de los Famosos México , tiene unos toques relacionados con el género de los corridos tumbados que acabó por fascinar al público.

Mención aparte merece el videoclip oficial de la canción, dirigido por José Rojas y producido por Joel Echeverría, el cual fue grabado en Cuba y cuenta con hipnotizantes imágenes que invitan al baile y a la fiesta... ¡hasta el momento, acumula millones de visualizaciones en YouTube!

ESTA ES LA LETRA COMPLETA DE MAMALÓN

Y ya llegó papá,

sí señor,

es la F! con el Siles

Poncho de Nigris

Wendy La Perdida

Y dice así

Mamalón, esto esta mamalón

Que la vida es prestada

Y no nos llevamos nada

Mamalón

Me siento mamalón

Que hay más buenas que malas

Y ahora nadie me para

Mamaaaalón mama malón mamaaa malón

Ando chido y se nota

Mercedes es la troca

Hoy me siento bien riata

Con pura morra guapa

El master de la fiesta

Toma hasta que amanezca

Y por si se preguntan

La paso mamalón

Siempre gano la apuesta

Hoy nada me molesta

Brillando más que el oro

Así que saca la que apesta

Morritas bien locotas

Toquesito de mota

Tomale a la manuela hasta que sea

La última gota

Mamalón, esto esta mamalón

Que estamos bien loquitos

Ojitos chiquititos

Mamalón me siento mamalón

Y aunque nadie me entienda

Me la paso bien verga

Mamaaaalón mama malon mamaaa malón

Andamos flow Madonna

Ya nos tocaba gozar de esta vida

Mamalona, antes estaba cabrona

La peda de hoy no me va a definir como persona

Que México esta bien cabrón, que truene la bandona

Siempre bien perdida

Viviendo la vida

Yo tengo lo mío, no me importa lo que digan

Salí de la casa, me hice más famosa

La vivo mamalón y siempre me veo fabulosa

Y a los envidiosos les tengo malas noticias,

todo me está saliendo mamalón

y ya llego papá

y que se ataque quién se tenga que atacar

Mamalón, esto esta mamalón

Que la vida es prestada

Y no nos llevamos nada

Mamalón

Me siento mamalón

Que hay más buenas que malas

Y ahora nadie me para

Mamaaaalón mama malón mamaaa malón

Mamaaaalón mama malón mamaaa malón