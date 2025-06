Verónica Gallardo tuvo para todos: así arremetió contra Flor Rubio, Pati Chapoy… ¡y hasta Ángela Aguilar!

Como recordarás, cuando Cazzu anunció que ofrecería un concierto en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México como parte de su gira “Latinaje” tanto Flor Rubio como Pati Chapoy dudaron del talento de la argentina y hasta vaticinaron que no lograría llenar este enorme recint o ya que, sostuvieron, su fama llegó a raíz de su relación con Christian Nodal.

El fandom de Cazzu respondió con fuerza y la argentina no logró uno, sino dos “sold outs” en el Auditorio Nacional que dejaron congeladas tanto a Pati como a Flor... ¡no cabe duda de que su error les costó muy caro ya que hasta Verito Gallardo les envió un consejo muy valioso pero también repleto de dardos!

TE RECOMENDAMOS:

¿Qué consejo le dio Vero Gallardo a los periodistas que subestimaron a Cazzu?

En un encuentro reciente con medios de comunicación retomado por el periodista Ernesto Buitrón para su canal de YouTube, Verito Gallardo consideró que los periodistas tienen una gran responsabilidad de estudiar bien la carrera de los artistas antes de demeritarlos, esto como una clara referencia a lo que hicieron tanto Pati Chapoy como Flor Rubio.

“Creo que no ven el personaje, lo estudian a la ligera... a lo idiota. Sinceramente yo lo aprendí, no te creas que yo nací así de inteligente, yo fui aprendiendo, yo me di mis guamazos”, relató Gallardo.

A decir de la periodista de espectáculos, ella también estuvo a punto de cometer un desliz al momento de hablar de Carlos Rivera cuando él también se iba a presentar por primera vez en el Auditorio Nacional, pero alguien le recomendó que no lo hiciera a la ligera.

“Yo dije ‘¿Quién es ese? ¿Y qué, van a regalar los boletos?’ Y alguien me llamó mucho la atención y me dijo ‘No, no andes demeritando carreras, antes estudia, ve quién es, qué ha hecho y luego da tu opinión’ ”, recordó Verito.

¿Por qué Vero Gallardo no aceptaría una entrevista con Ángela Aguilar?

Por otro lado, Verónica Gallardo dejó con la boca abierta a más de una persona cuando hizo a un lado estos consejos para reconocer, de la forma más sincera posible, ¡que Ángela Aguilar no le cae nada bien y no se le antoja entrevistarla porque, en su opinión, no es sincera!

“Ángela Aguilar me cae mal, de entrada me cae mal. Yo la veo y me doy la vuelta (...) no es alguien que yo tenga ganas de entrevistar por ningún motivo porque al verla en la cara no la siento honesta, ni sincera, ni nada”, reconoció.

¿Y qué pasó con Christian Nodal? ¡A él también le tocó!

Para finalizar con la “tiradera”, Verito Gallardo también habló de Christian Nodal y aunque no se metió con su carrera sí hizo una referencia muy curiosa a su historial amoroso.

“Nodal es como la tabla del uno, más fácil no lo puedes encontrar (...) que lo disfrute ahorita Ángela. No es que yo sea sabia o que sea muy inteligente, pero la vida es historia y te da las lecciones. Si engañó a una, luego a dos, luego a tres, luego a cuatro... pues qué esperas de la quinta”, expresó Vero.