Una querida exconcursante de ‘La casa de los famosos’ reveló que tiene cáncer: los detalles

Una querida actriz mexicana que participó en la primera temporada del reality show de Telemundo La Casa de los Famosos

La sorpresiva revelación de la actriz de telenovelas como La suerte de Loli y Sin senos no hay paraíso en plena emisión del programa Hoy Día sacudió fuertemente al mundo de la farándula y disparó las búsquedas acerca de su salud y qué tratamiento deberá seguir en su lucha contra el cáncer.

“Creo que una de las cosas que me ha caracterizado en mi carrera es ser muy abierta acerca de las cosas que me pasan”, aceptó la famosa previo a hablar del diagnóstico que le dio un giro a su vida y, aunque aceptó que el panorama no es muy bueno, ella se muestra positiva en torno a su futuro, ¿de quién hablamos?

TE PUEDE INTERESAR:

¿QUÉ EXCONCURSANTE DE LA CASA DE LOS FAMOSOS FUE DIAGNOSTICADA CON CÁNCER DE RIÑÓN?

Hablamos de Gisella Aboumrad, quien ventiló el cáncer de riñón que le fue diagnosticado hace algunos meses y por el que tendrá que entrar al quirófano en cuestión de horas, precisamente, este jueves 07 de septiembre.

En su entrevista con Hoy Día, Gisella aceptó que en un inicio no tuvo síntomas, pero poco después experimentó algunas molestias por las que acudió al doctor; decisión que, reconoció, fue acertada.

“Yo empecé con unas molestias, pensé que tenía piedras en el riñón”

“Yo empecé con unas molestias, pensé que tenía piedras en el riñón, se pasó el dolor y fue dos semanas en las que fue un poquito molesto, pero tuve gracias a Dios la iniciativa de ir al doctor”, declaró Aboumrad.

Asimismo, la exconcursante de La Casa de los Famosos reveló en qué constará la cirugía que le practicarán hoy jueves: “El doctor dijo ‘vamos a tratar de no sacar el riñón entero, vamos a tratar de sacar solo el tumor y de ahí partimos a ver qué pasa’ ”, detalló.

¿CÓMO ESTÁ GISELLA ABOUMRAD TRAS SU DIAGNÓSTICO DE CÁNCER DE RIÑÓN?

Gisella Aboumrad, quien publicó en su Instagram una foto desde el hospital que pronto alcanzó los 4400 Me Gusta, se mostró optimista con su futuro y confió en que pronto recuperará su salud.

“En lugar de ahogarme en un vaso de agua, quiero pararme enfrente de las cámaras y decir ‘vamos a salir de esto’ y ayudar a la gente a que detecte esta enfermedad silenciosa”, aseguró la actriz mexicana de forma contundente.