Una querida actriz de telenovelas reveló que estuvo en riesgo de quedar inválida: esta fue la decisión que la salvó

En el mundo del espectáculo existen diversas figuras que a pesar de gozar fama abrumadora por su faceta profesional, han preferido mantenerse al margen de escándalos y constantemente suelen reservarse detalles de su vida personal. Es el caso de una querida actriz de telenovelas, quien por primera vez en mucho tiempo quiso ser honesta en cuanto a cómo va todo en su día a día, en especial ahora que libró una experiencia que la hizo encontrarse de frente con la posibilidad de no poder volver a caminar jamás.

Diana Bracho se sinceró sobre la decisión que la salvó de quedar en silla de ruedas

A días de su espectacular regreso a la pantalla con “Regalo de amor”, Diana Bracho conversó brevemente con diversos medios de comunicación, con los que además de abordar su emoción por el inicio de esta etapa, también compartió detalles inéditos de la mala racha de salud que atravesó recientemente. Fue así que, como pocas veces, habló de su vida privada, con el fin de relatar que hace poco se le detectaron una serie de problemas en las cervicales que, de no haber sido atendidas a tiempo, pudieron haberla dejado en silla de ruedas.

“Cuando el doctor me vio, me dijo: ‘usted tiene un problema de cervicales. Es operación sí o sí, si no se opera, va a quedarse inválida’”, recordó la actriz, quien a pesar de que quedó en shock por la noticia, entendió que ya no podía seguir esperando para actuar, por lo que terminó accediendo a que se le practicara esta intervención.

En cuanto a cómo lidió con todo este proceso, Diana Bracho admitió que le fue sumamente difícil, en especial porque por el tipo de cirugía los cuidados y recuperación eran muy delicados. Sin embargo, no quiso permitir que esto la privara de seguir trabajando, por lo que se aventuró a aceptar un proyecto que la inyectó de vitalidad.

“Fue una operación muy riesgosa, muy difícil, pero durante la recuperación hice una obra de teatro fantástica”, concluyó la primera actriz, evidenciando que ahora que las cosas están mejor, se siente agradecida de haber podio dejar atrás estas complicaciones.