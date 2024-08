Un famoso actor de telenovelas reveló que padece de andropausia: ¿de qué se trata?

Desde siempre, por razones ligadas directamente con las imposiciones sociales que históricamente se le han atribuido a los hombres, hay temas que casi nunca son abordados, muchos de ellos referentes a la salud. Un claro ejemplo es la andropausia, que es el equivalente de la menopausia en mujeres, con la diferencia de que se habla casi nada sobre esta cuestión que afecta a la población masculina a partir de una edad madura.

Justo esta cuestión biológica recientemente impactó en la vida de un famoso actor de telenovelas, quien en los últimos meses fue duramente criticado por su aspecto físico. Ante estos comentarios malintencionados, el histrión se armó de valor para hablar de este proceso que está viviendo y de qué manera lo ha impactado a distintos niveles.

Juan Pablo Raba reveló que tiene andropausia

Durante una conversación con BBC Mundo, Juan Pablo Raba, recordado por haber estelarizado la famosa producción “El Clon”, junto a Sandra Echeverría y Mauricio Ochmann, habló de cómo fue que le diagnosticaron andropausia.

“Uno piensa que la andropausia está ligada a algo sexual y que es como una disfunción eréctil, y aunque resulta que efectivamente puede haberla, también puede causar depresión, ansiedad o falta de sueño. Yo me hice los exámenes médicos y todo estaba bien. Los médicos no entendían, uno me dijo que me hiciera una prueba de testosterona, porque creía que me estaba llegando la andropausia”, contó el artista colombiano acerca de cómo llegó a este diagnóstico.

A partir de ese momento, Juan Pablo Raba se decidió a afrontar estos cambios biológicos con la frente en alto, consciente de que no hay nada de malo en hablar de lo que le pasa ni en asumir los cambios propios del paso del tiempo, pues comenzó a recibir cuestionamientos acerca de su apariencia física, pues hubo quienes consideraron que “envejeció de manera veloz”.

“Pienso que a cualquiera le asusta o le preocupa envejecer. Tu cuerpo empieza a cambiar; se te cae el pelo, te crece la panza, empiezas a tener menos aptitudes físicas, pierdes concentración, la memoria”, señaló el histrión, mostrando que no le preocupa en lo absoluto en algún momento dejar de ser percibido como un galán, pues tiene la certeza de que es mucho más que su atractivo físico.

Juan Pablo Raba reveló cómo fue que le diagnosticaron adropausia Getty

¿Qué es la andropausia?

De acuerdo con la definición oficial de la Organización Reproducción Asistida, la andropausia es un concepto que hace referencia al envejecimiento de los hombres, visto desde una perspectiva enfocada a la reproducción. En dicha etapa, la población masculina experimenta ciertos cambios, en su mayoría propiciados por la reducción en la producción de testosterona, lo que repercute en el ámbito sexual, motora y de fuerza, entre otras cuestiones.