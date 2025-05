Susana Alexander se retira y nos dice qué va a hacer tras décadas de impecable trayectoria

Con la comedia ¿Tú crees? , la actriz se despide de la televisión y nos cuenta lo que tiene planeado para su nueva etapa fuera de los escenarios.

A sus 81 años, Susana Alexander punto final a una extensa carrera en melodramas y programas que le dieron la vuelta al mundo. Con la cuarta temporada de la comedia ¿Tú crees?, producida por Pedro Ortíz de Pinedo, la actriz se despide de los reflectores para dedicarse tiempo y hacer aquello que las largas jornadas de trabajo no le permitían.

“La verdad es que estaba muy cansada, bueno, lo sigo estando. Ya he hecho mucho en el medio, empecé antes de que existiera el canal 2, en Televicentro, son muchos años de carrera, no me quedo con las ganas de nada porque, realmente, hice todo lo que quise, no me voy a amargar, me retiro inmensamente feliz”, dijo a TVyNovelas la artista desde el Foro seis de Televisa San Ángel, lugar donde grabó su última escena en el programa protagonizado por Ricardo Margaleff y Daniela Luján.

“TENGO UN EGO MUY CHIQUITO”

Descansar en “la casita de campo de Morelos”, donde tiene 11 perros será una de las prioridades de Susana Alexander ahora que termine sus llamados en la producción de Televisa.

“Aparte, yo leo mucho, me gustaría conectarme con más libros, voy a vivir mi vida, tendré tiempo para ir a comer con mi comadre Norma Lazareno porque nunca tengo tiempo. Creo que es momento de despertarme a la hora que quiera y disfrutar de esta plenitud con la que me estoy yendo”.

La actriz recuerda que, justamente, en ese foro grabó muchas telenovelas para el señor Ernesto Alonso, pues era su estudio favorito en la Fábrica de sueños. “Aquí hice Ana del aire, Mañana será otro día, El chofer, Pasiones encendidas, Aprendiendo a amar, en fin, pasé muchos ratos hermosos que jamás olvidaré”.

Con siete décadas actuando, la intérprete considera que tiene un ego “muy chiquito”, pues a veces no dimensiona el legado que está dejando a las nuevas generaciones y tampoco comprende cuando le hacen homenajes como el que vivió la semana pasada por parte de sus compañeros de trabajo. “Lo agradezco mucho, aunque no termino de entenderlo. Pero recibo todo el cariño de la gente”. Por lo pronto, viajará a Estados Unidos a visitar a su hijo, a su sobrino y a su mejor amiga. “Eso me anima, me hace feliz, pero despacito porque me canso”.

Entre los planes de Susana Alexander se encuentran estar 10 días en Morelos y el resto en Ciudad de México para no dejar a su perra, Lola, sola. En julio cumplirá 82 años y afirmó que lo celebrará gozando de buena salud. “No tengo achaques, me siento muy bien, hasta de la cabeza porque a mi edad no se me van las cabras”.

Una de las mayores satisfacciones de la villana de telenovelas como La traición, es la labor que hace con los perros de la calle, por eso acondicionó su casa en Morelos para que todos tuvieran un espacio digno.

“Allá están ellos siempre, son perritos recogidos. Son muy amorosos y los amo. Creo que Dios me los manda, ya se han muerto algunos, entonces recojo otros, por eso mis hijos me dicen: “No, no, no. ¡Ni uno más!”.

“Y efectivamente ya no recojo ni uno más porque yo digo que estoy en la recta final y no quisiera dejar ningún perrito desamparado. Cuando yo me muera espero haberlos enterrado a todos”.