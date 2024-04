Sofía Rivera Torres reveló detalles de su relación con Andrea, hija de Eduardo Videgaray, ¿qué dijo?

Después de que Andrea aceptara ser fotografiada por su madrastra, Sofía , ahora sabemos cómo se llevan en familia

Sofía Rivera Torres siempre ha hablado positivamente sobre la familia que formó cuando se casó con Eduardo Videgaray. Sin embargo, durante mucho tiempo, la hija del locutor y presentador de televisión, Andrea, se mantuvo alejada de las cámaras, hasta hace unos meses. Ahora sabemos cómo es la relación entre la joven de 16 años y su madrastra.

En febrero, la actriz de “Tu vida es mi vida” publicó una serie de fotos de sus vacaciones en familia, donde pidió permiso a su hijastra para compartir por primera vez su rostro.

“Les presento a mi hermosa familia”, escribió Sofía Rivera en Instagram. INSTAGRAM/sofiariveratorres

¿Qué dijo Sofía Rivera Torres sobre la hija de Eduardo Videgaray?

Sofía Rivera ha mencionado que tiene una buena relación con Andrea, la primogénita de Eduardo Videgaray y Mónica Abín, quien falleció en 2017.

“La verdad es que fue una locura, un cambio tremendo, porque cuando conocí a Edu, yo tenía 26 y él 49, y la ‘skinkle’, como yo le llamo, tenía 11 años. Y ahora la ‘skinkle’ va a cumplir 17 años (...) Llegué en el mejor momento posible, pero la verdad es que no me puedo quejar, tengo a una niña que sé que Diosito me mandó”, expresó la actriz mexicano-estadounidense en una charla con Televisa Espectáculos.

La química familiar es tan buena que la ex participante de La Casa de los Famosos México incluso ha pensado que Mónica tuvo que ver en su unión. “Siento que de alguna forma ella tuvo algo que ver y nos acomodó en la vida. A mí me puso en la vida de Eduardo y de Andrea, y a ellos los puso de alguna forma en mi vida, porque ya nos conocíamos”.

La actriz de 31 años se siente “afortunada y agradecida” por vivir esta experiencia. En retrospectiva, describe esta situación como un proceso “de sanación”, ya que ella también pasó por algunas carencias a la edad de su hijastra, como el divorcio de sus padres.

Sofía Rivera Torres había hablado de Andrea en una entrevista con Gustavo Adolfo Infante y de cómo la joven le pedía hermanitos. Sin embargo, ella aún lo está considerando, ya que prefiere planificarlo en lugar de apresurarse tan pronto.

