La bailarina que acusó a Shakira de malos tratos le hace una curiosa petición

Las denuncias de Jenny sólo se sumaron a una serie de declaraciones realizadas anteriormente por otros colaboradores de Shakira, quienes también denunciaron maltrato y falta de pago por parte de la celebridad, lo que generó toda clase de comentarios a favor y en contra de la cantante.

Actualmente, Jenny García es coreógrafa del programa “Hoy” y, ante las críticas desatadas por personas que aseguran que sólo quiere aprovecharse de la fama de la colombiana con sus denuncias, se defendió con humor y aseguró que ni siquiera está “facturando”.

Incluso, Jenny se dio tiempo de hacerle una curiosa petición a Shakira para demostrar que no le guarda rencor, ¡conoce la historia!

“OJALÁ SHAKIRA ME HAGA UNA CANCIÓN”, DICE JENNY GARCÍA

Al ser entrevistada por el reportero Edén Dorantes, Jenny García respondió con humor a los señalamientos:

“Ojalá me haga una canción, si ya le anda haciendo a todos”

“Bueno fuera que ando facturando, no, puro chisme a todo lo que da, yo voy a cantar ‘desfacturando’ ”, declaró la coreógrafa, al tiempo que aseguró que, ahora que Shakira le anda haciendo canciones a todo el mundo, bien podría dedicarle una a ella:

“Ojalá me haga una canción, si ya le anda haciendo a todos, de que a la Chía , de que la, la, la, que diga ‘A la bailarina de México’, no sé", bromeó Jenny, al tiempo que dejó en claro que no tiene resentimientos en contra de Shakira.

Incluso, la coreógrafa consideró que, tal vez, Shakira se encontraba pasando por un mal momento, lo que la hizo tener una mala actitud con sus empleados, ¿será?