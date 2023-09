Exempleada de Shakira la tacha de tacaña y nefasta con sus trabajadores

Luego de que Gerard Piqué reaccionó a la nueva canción de su ex, Shakira, con Fuerza Regida, titulada “El Jefe”, en la que la cantante le lanza indirectas al él y a su papá, aparece una exempleada de la colombiana para hablar del mal trato que tiene con sus trabajadores y cómo se portó con la familia de Piqué.

Cristina Cárdenas Becerra, quien trabajó por más de cuatro años con Shakira a través de una agencia como coordinadora de figuración publicitaria en rodajes de la cantante en España, arremetió en contra de la barranquillera, calificando el trato con sus empleados como “nefasto”.

“Cuando pones por contrato que los figurantes, cuando tú pases, se tienen que levantar y ponerse de cara a la pared, no hay más palabras”, mencionó por medio de un live.

Cristina Cárdenas señaló que el comportamiento de Shakira siempre ha estado fuera de control debido a sus miedos e inseguridades.

“Cuando dices que nadie te mire a los ojos, cuando sacas de un rodaje a una chica que destaca más que tú porque tiene un pelo más frondoso que tú, es más guapa y la desprecias, la humillas y la señalas con el dedo... Que cancelas el rodaje 15 minutos antes, ahí te estás delatando y demuestras que no eres una buena profesional”.

“La mujer tiene muchas fobias, muchas inseguridades, muchísimas manías, muchos miedos, no le gusta salir de casa, siempre encerrada. No sabéis lo que ha vivido esa familia durante 12 años, lo que ha sufrido Gerard (Piqué), no lo sabéis... Esa mujer es todo lo contrario de lo que parece”.

Finalmente, respecto al nombre de Lili Melgar, de quien Shakira habla en en su nueva canción “El Jefe” y supuestamente le habría pagado 1 millón de dólares por aparecer en el video de dicho tema, Cárdenas no le cree nada a la cantante, pues “Shakira es la mujer más tacaña que habéis podido conocer; en todas las comidas familiares no abrió el monedero, es muy agarrada... Lo que está haciendo con sus hijos le pasará factura el día de mañana, porque verán la realidad de que su mamá no está haciendo lo correcto, está haciendo un daño irreparable a esos niños”.