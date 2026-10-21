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Sebastián Rulli habría demandado a Cecilia Galliano: busca REDUCIR LA PENSIÓN de su hijo de 16 años

La pareja lleva 15 años divorciada y ahora podrían volver a los juzgados.

Octubre 21, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Sebastián Rulli estaría buscando reducir la pensión para su hijo Santiago.

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“Oigan, siento que es demasiado lo que les estoy dando a mi hijo”.

Cecilia Galliano podría ser demandada por su exesposo, Sebastián Rulli, luego de que el actor buscara reducir la pensión alimenticia de su hijo Santiago, de 16 años. La pareja se volvería a ver la cara en los juzgados luego de 15 años cuando firmaron su divorcio.

La noticia fue filtrada por el comunicador Gabriel Cuevas, quien asegura que la argentina fue notificada en su domicilio hace Mai tres semanas.

Al tiempo, destacó que Rulli buscaría reducir el porcentaje económico, de 30% de su salario, para su hijo, quien se encuentra estudiando en el extranjero.

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Y es que fue en 2011, tras su separación, que llegaron a un acuerdo de manutención. Luego de un estudio socioeconómico ordenado por un juez, se estableció que debía destinar menos de la tercera parte de sus ingresos para su hijo.

Según el reportero de espectáculos, Rulli habría llegado a plantearse “oigan, siento que es demasiado lo que les estoy dando a mi hijo”, considerado sus altos ingresos.

Pelear en los juzgados no es nuevo para Galliano y Rulli, pues en 2011, al momento de su separación, la pareja sostuvo una disputa por una camioneta ‘Hummer’ que el actor reclamaba como propia.

En ese periodo, Cecilia compró una casa y se mudó con sus hijos Valentina y Santiago. “Entre toda esta tensión lograron llegar a un acuerdo”, dijo Cuevas.

La demanda de Rulli no alteraría, por el momento, el acuerdo vigente de manutención. El proceso legal buscaría que un juez revise el monto fijado originalmente y determine si corresponde una reducción en los pagos que el actor realiza para su hijo.

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Sebastián y Cecilia se casaron el 31 de diciembre de 2008, en una ceremonia civil que se realizó en el jardín de su casa. Luego, la pareja tuvo a su hijo Santiago en enero de 2010 y en 2011, tras casi tres años de matrimonio, se divorciaron.

sebastián rulli Cecilian Galliano
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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