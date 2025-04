Revelan el punto exacto del quiebre de Clara Chía y Gerard Piqué: ‘Se siente sola y no le da su lugar’

Drama y más drama, parece que el karma le tocó la puerta a Clara Chía, quien, tras un confirmado y accidentado inicio de noviazgo oficial con Gerard Piqué en 2022, hoy escucha campanas de luto en la relación con el exnovio de Shakira y padre de Milan Piqué y Sasha Piqué, personajes clave en estos rumores de crisis de pareja.

Si bien está confirmado que Clara Chía y Gerard Piqué siguen juntos, el fotoperiodista y paparazzi español Jordi Martín reveló en su canal de YouTube detalles inéditos del drama sentimental que vive la actual novia del empresario y dirigente deportivo español. “La decisión de Piqué de trasladarse a Miami le habría sentado muy mal a Clara Chía y, después de ese traslado, la pareja estaría atravesando una profunda crisis”, indicó el paparazzi.

El drama de Clara Chía por el ataque del karma que vive hoy con Gerard Piqué

Según reveló Jordi Martín, tanto el entorno de Gerard Piqué como el de Shakira le confesaron que la pareja sigue unida, pero está atravesando una profunda crisis. “Clara Chía no lleva nada bien los viajes de Gerard Piqué a Miami, que se siente sola, que no le da su lugar”.

Pero eso no es todo. Aquí viene lo mejor, según las declaraciones de Clara Chía en voz de Jordi Martín: “Gerard Piqué no está siendo claro en la relación, está jugando un poco a la ambigüedad”. Jordi Martín aseguró que a Clara la tiene muy nerviosa la vida que el empresario y exfutbolista del Barcelona lleva en Miami.

Circulan rumores de crisis entre Gerard Piqué y Clara Chía Instagram @3gerardpique

¿Clara Chía quiere el amor y la aprobación de los hijos de Gerard Piqué?

Shakira fue muy clara al inicio de su confirmada ruptura: no quiere que la prensa vulnere la privacidad de sus hijos Milan Piqué y Sasha Piqué, de 12 y 10 años respectivamente. Bueno, hoy sus nombres toman relevancia porque serían el foco al que la novia de Gerard Piqué apunta para mayor aprobación.

“...Me dicen que hay un tema de celos. Me dicen que Piqué, aún al día de hoy, no la ha presentado con los niños, y eso lo está llevando mal”, dijo Jordi Martín, y reiteró que no hay ruptura, pero sí dejó en claro que estos rumores de separación con Clara Chía tienen agobiado y enojado a Gerard Piqué.