Revelan cómo fue la preocupante crisis que sufrió Daniel Bisogno y le impidió volver a trabajar: ¿está grave?

A poco más de dos meses de que fuera sometido a un trasplante de hígado, Daniel Bisogno sigue en recuperación de este delicado procedimiento, el cual le exigió detener sus compromisos para así poder darle la oportunidad de reponerse a su cuerpo. Lamentablemente, este proceso se ha complicado más de lo previsto, pues hace unos días sufrió una crisis que una de sus compañeras abordó para evitar especulaciones.

Linet Puente reveló que Daniel Bisogno tuvo una crisis que le impidió regresar a ‘Ventaneando’

Durante una charla con diversos medios, Linet Puente, una de las colegas que trabaja día a día con Daniel Bisogno, se pronunció brevemente sobre la crisis que el querido conductor habría sufrido el lunes pasado, justo cuando planeaba reincorporarse a “Ventaneando”. Ahí, la comunicadora relató que pese a que es poca la información que tienen, ella tuvo oportunidad de hablar con Ivette, su hermana, la cual le contó un poco de lo que pasó antes de que les hicieran saber que “el muñeco” no podría volver a la emisión vespertina de la que es titular.

“Su hermana me dijo que estaba mal, que no estaba pasando por un buen momento”, dijo la periodista de espectáculos, confirmando que todo lo que ellos saben ha sido gracias a la familia. En cuanto a si han tenido contacto directo con Bisogno, Linet Puente aclaró que hasta ahora no se han comunicado por una importante razón. “No hemos hablado con él, tuvo una crisis que le impidió regresar al programa”, apuntó.

Finalmente, añadió que desconocen exactamente a qué se debió esta aparente recaída, pues todo pasó muy rápido. “Llegó al canal, pero no se pudo bajar. Sufrió una crisis de salud, pero no sabemos qué tipo de crisis”, expresó Puente, con un semblante notablemente preocupado, pues al igual que el resto de sus compañeros de programa, esperan pronto poder ver a Daniel Bisogno recuperado y reintegrándose a sus actividades.

Linet Puente reveló por qué Daniel Bisogno aún no ha regresado a trabajar Instagram

¿De qué está enfermo Daniel Bisogno? La sorpresiva revelación de su hermano Alex

Otra de las personas que ha estado al pendiente de lo que pasa con la salud de Daniel, ha sido Alex Bisogno, su hermano, que se convirtió de alguna manera en el portavoz de su familia. Precisamente fue él quien recientemente reveló cuál es la enfermedad que aqueja a Bisogno y por la que tuvo que ser sometido a un trasplante de hígado, procedimiento que resultaba imprescindible para mejorar su calidad de vida.

De acuerdo con los dichos proporcionados por el conductor de “Al Extremo” en una entrevista, Daniel Bisogno padece de cirrosis no alcohólica, diagnóstico que explicaría el acelerado deterioro del órgano por el que necesitó un donador.