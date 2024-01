René Strickler afronta a quienes critican que su hijo alquiló un vientre para tener un hijo con su esposo

En julio de 2022, el hijo de René Strickler, Yannick, y su pareja, Manuel Alonso Cárdenas, unían oficialmente sus vidas con el apoyo del actor argentino en una emotiva boda. Ahora, los jóvenes recurren a un método de reproducción asistida para convertirse en padres, por lo que el protagonista de Televisa se convertirá en abuelo.

La noticia ha llenado de emoción a toda la familia. Ya esperan con ansias al bebé, evalúan distintos nombres y empiezan a comprar la ropita. Según contó el artista, en exclusiva para TVyNovelas, en su casa no caben de felicidad.

“No sabes lo contento que está mi hijo de seis años, yo ni te digo, es mi primer nieto y estoy feliz de ver a mi hijo contento, que esté bien con su pareja, ya tienen ocho años de relación, viviendo juntos, y estoy satisfecho de verlo realizado, yo siempre se lo dije, que la vida está muy complicada, muy violenta, muy agresiva, la gente intolerante, cruel, no respetan lo que piensan los demás y eso tiene que cambiar, tenemos que aceptar a la gente que piensa diferente y no sé, que piensen de otra manera, pero no lastimen a nadie, es la mejor manera de que cada quien haga lo que quiera”, expresó el artista.

Para René, es muy importante estar consciente de que la vida da muchas vueltas y nadie está exento de tener en su familia un hijo homosexual.

“Después que critican, mucha gente se tiene que callar y tragar sus palabras. En mi caso, yo estoy feliz, sí he tenido varios comentarios negativos en redes sociales, pero no le presto atención, entiendo que hay personas sin mucho oficio, aunque también hay quienes saben respetar al prójimo y lo único que hacen es mandar bendiciones”.

“Los padres tenemos que ser más abiertos, no podemos traer hijos a mundo y hacerlos infelices porque piensan diferente, no, no, hay que empujarlos, los padres somos el arco y los hijos son la flecha, tenemos que tensar bien la cuerda para que lleguen lo más lejos posible y sean felices, entonces lo que debemos hacer es guiarlos, apoyarlos, cada vez hay más niños frustrados, con problemas, jovencitos que se suicidan por no ser aceptados como son, pero ya, si no lastiman a nadie, que sean como quieran ser, vida hay una sola, no sé en el plano que siga lo que vamos a hacer, y si vamos a pagar algo, yo creo que no, pienso que si hay un ser supremo, llámese como sea, debe perdonarlo todo”, dijo.

Los mensajes de apoyo y el respaldo de sus seguidores han sido un apapacho para Strickler, quien comenzó su carrera en la televisión mexicana en 1997.

“Lo agradezco y si puedo ser ejemplo aunque sea para una persona y que piense diferente por lo que hago yo con mi hijo, para mí ya es ganancia. Hay que influenciar bien, porque a veces influenciamos de mala manera, a veces estamos frustrando a la gente que nos ve, pero hay que tener cuidado con lo que hacemos y decimos. Lo que tengo claro es que hay que espetar las preferencias sexuales de cada quien, debo ondear esa bandera, no podemos lastimar a nadie, hay que procurar hacer feliz a los demás y hacer el bien”.

Desde que su hijo decidió comenzó la relación sentimental con Manolo, René lo ha aceptado como un miembro más de su familia.

“Es increíble porque son unas muy buenas personas, tanto él como su familia son maravillosos, lindos, divertidos, propositivos, gente que está ayudando, que hace el bien. Con decirte que mi hijo se fue de viaje con la familia de Manolo, su papá, sus hermanos, a la Patagonia Argentina, fueron a visitar a mi mamá, su abuela, quien lo tomó increíblemente bien. Mi madre tiene 94 años y uno pudiera pensar que es la gente más cerrada, pero mi ella lo ha tomado muy bien, sólo quiere que los demás sean felices, acepta a su nieto como es. Nosotros somos una familia inclusiva, feliz, hemos viajado mucho, compartimos juntos en 2022, nos fuimos todos a Los Roques, en Venezuela, porque mi mujer es de ese país y nosotros lo vemos normal, si la gente lo ve extraño, ya tendrá que trabajar en eso”.