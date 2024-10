Quién es Diana Esparragoza, la supuesta nueva novia de Peso Pluma

Hasta hace un par de semanas, Peso Pluma presumía de un noviazgo de fantasía con Hanna Howell, una modelo estadounidense de la que quedó flechado y la que disfrutaba presumir en sus redes sociales, donde aparentaban ser la pareja perfecta. Tristemente, esta historia no les duró demasiado y casi dos meses después, salieron a la luz las primeras versiones de su separación, misma que se dio en medio de acusaciones y señalamientos públicos.

No obstante, parece que este trago amargo no le arrebató las ganas de volverse a enamorar al artista, quien estaría adentrándose en un nuevo romance. Esta vez, la persona de su interés sería Diana Esparragoza, una joven con la que ya no teme ser visto y junto a la que causó furor durante su última aparición.

Quién es Diana Esparragoza, la presunta novia de Peso Pluma

Diana Rosalía Esparragoza es una modelo e influencer mexicana. Tan solo en Instagram, cuenta con 170 mil seguidores, cifra que va en aumento debido a que los últimos meses ha explotado su popularidad gracias al tipo de contenido al que se dedica, especializado en moda, belleza y estilo de vida, con los que presume una vida de lujos y constantes viajes a sitios paradisíacos de todo el mundo.

Diana Esparragoza es una influencer mexicana Instagram

Los romances más mediáticos de Peso Pluma

Este 2024, quedó marcado como el año en el que Hassan Emilio, nombre real del cantante, se ganó fama de “casanova”, pues se le conocieron varios romances que acapararon los reflectores y evidenciaron que “está enamorado del amor”.

La primera novia de Peso Pluma que se conoció a nivel mundial fue Nicki Nicole, con la que empezó a salir a finales de 2023 y con la que tuvo una breve pero intensa historia que terminó de forma abrupta tras una supuesta infidelidad.

Peso Pluma y Nicki Nicole terminaron su relación tras una supuesta infidelidad Getty

Meses después, una vez que el furor por su presunta traición a la argentina pasó, el intérprete de “Quema” comenzó a salir formalmente con Hanna Howell, a la que le dio numerosos regalos hasta que las cosas se tornaron mal para ellos y pusieron fin a su idilio.