Quién es Ana Gastélum, la influencer que regresó a las redes sociales tras un terrible asesinato de un familiar

Ana Gastélum reapareció en redes sociales luego de haber eliminado todo su contenido en Instagram, donde cuenta con más de 4 millones de seguidores, tras el asesinato de uno de sus familiares: su cuñado Gail Castro, hermano de Kevin Castro y Markitos Toys .

¿Qué pasó con Ana Gastélum?

La joven creadora de contenido, de 27 años, compartió un video en tendencia en TikTok, en el que muestra cómo se arregla mientras explica alguna situación, un tipo de clip con el que solía entretener a sus seguidores. En esta ocasión, habló del motivo de su regreso.

El video ya cuenta con casi 6 millones de reproducciones en la plataforma, y sus fans han reaccionado a sus palabras.

¿Qué dijo Ana Gastélum sobre su regreso a las redes sociales?

Gastélum confesó que se sentía extraña al volver a grabar este tipo de videos para su comunidad en TikTok. Luego de mostrar su rutina de cuidado facial, reveló que “extrañaba mucho subir contenido” y también a sus fans, aunque reconoció que regresar al mundo digital fue un reto.

“Entré en un pánico muy feo. No sabía cómo volver, no sabía cómo subir aquí un TikTok, cositas así, porque entré en pánico. Por eso eliminé todas mis cosas, porque dije: ‘Ya no me voy a dedicar a las redes, ya no quiero saber nada de las redes’”, explicó.

También respondió a las críticas que aseguraban que su comportamiento era “para llamar la atención ”, algo que negó rotundamente, subrayando que enfrentaba “problemas reales”.

“No, no quiero llamar tu atención, no quiero. Esa no era mi intención. A lo mejor me equivoqué en eliminar las cosas y todo eso, pero no, jamás sería ni es mi intención”, agregó.

¿Ana Gastélum regresa de lleno a las redes?

En ese sentido, Gastélum afirmó que volverá a subir contenido, aunque lo hará de forma gradual y a su propio ritmo. No obstante, su cuenta de Instagram sigue sin actividad, al igual que su canal de YouTube.

¿Qué pasó con Gail Castro, hermano de Markitos Toys?

Gail Castro, hermano de Kevin Castro y Markitos Toys, fue asesinado a disparos el pasado 28 de marzo en un restaurante de Ensenada. Este trágico hecho ocurrió luego de que circularan unos folletos en los que aparecía un listado de personas que presuntamente colaboraban con el narcotráfico , entre ellos los hermanos Castro y la influencer Ana Gastélum.

NO TE PIERDAS: