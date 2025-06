“Queda contigo PARA SIEMPRE”: Eiza González reflexiona sobre cuando la llamaban “gorda y fea”

Eiza González compartió en el podcast Dinner’s On Me , conducido por Jesse Tyler Ferguson, un episodio doloroso de su adolescencia, cuando fue blanco de críticas despiadadas. Durante su participación en la telenovela Lola: Érase una vez, González fue objeto de comentarios ofensivos por parte de presentadores de noticias, quienes la calificaron de “fea” y “gorda”.

Estas palabras, pronunciadas por adultos en televisión nacional, dejaron una huella profunda en la joven actriz, quien ya enfrentaba el duelo por la pérdida de su padre.

“Me sentí avergonzada de mí misma”, confesó González, recordando cómo esas críticas afectaron su autoestima y la llevaron a buscar aprobación constantemente.

La actriz relató que, tras ver el programa matutino donde se emitieron los comentarios, intentó fingir que no lo había visto, pero ese momento marcó el inicio de una etapa de inseguridad y pérdida de identidad. A pesar de estar cumpliendo su sueño de actuar, se sentía obligada a sonreír y aparentar estar bien, mientras lidiaba con el dolor interno.

“Los fans estaban esperando la revelación de este personaje, y subí al escenario y canté una canción, lo que fuera. A la mañana siguiente, estaba viendo la versión de Today en México, y iban a hablar de ello. Pensé, ‘Dios mío, simplemente está sucediendo, esto es una locura’. Estaba haciendo lo que quería hacer”, recordó la artista sobre una de las críticas más fuertes que recibió.

Y agregó: “Aparecieron los presentadores, y eran personas de 40 y 50 años, y dijeron, ‘Uf, es tan fea. Es tan gorda. Podrían haber elegido a cualquiera, ¿por qué la elegirían a ella?’. Dios mío, fue tan discordante. Y estaba sentada allí, como avergonzada de mí misma. Incluso ahora me hace llorar”

¿Eiza González sigue sufriendo por las críticas en su adultez?

A pesar de su exitosa carrera, González señaló que, aun de adulta y con más madurez, las críticas le afectan.

“Ahora te conviertes en una niña que busca la aprobación, y pierdes por completo tu identidad. Y también estás completamente perdida porque estás de luto y afligida, así que estás triste. Y estoy de gira y tengo que sonreír, ser un ejemplo a seguir y fingir que estoy bien cuando todos me bombardean”, indicó.

“Definitivamente me perdí. Fui muy cruel conmigo misma, con mi cuerpo, con mis pensamientos, con mi alma, porque nunca me sentí lo suficientemente buena. Y es algo que se queda contigo para siempre porque te marca de por vida. Y así se convierte en una lucha por ponerse al día”, completó..

El apoyo de su madre fue clave para su recuperación

A pesar de las dificultades, la estrella de “La Fuente de la Juventus” (Apple TV) destacó el papel fundamental de su madre en su proceso de recuperación. Su madre la apoyó incondicionalmente, ayudándola a sentirse segura y a reconectar con su esencia. La actriz reconoció que, aunque logró salir adelante, las cicatrices emocionales de esa etapa permanecen, influyendo en su percepción de sí misma y en su relación con su cuerpo.

González también expresó su empatía hacia otras jóvenes actrices que enfrentan situaciones similares. Mencionó a Millie Bobby Brown, quien recientemente denunció el acoso mediático sobre su apariencia. González elogió la valentía de Brown al hablar públicamente sobre el tema y resaltó la importancia de que las mujeres jóvenes puedan definirse por sí mismas, sin estar sujetas a los estándares impuestos por la sociedad.

“Me identifiqué mucho con lo que decía porque estaba leyendo esto, estaba explicando su aterradora [experiencia] y me pareció realmente interesante porque hablaba de ser una mujer adulta y de encontrar la forma en que quiere vestirse, actuar y ser, y no tiene que hacerlo bajo los términos de otras personas. Es bajo sus propios términos”, sostuvo.

