¿Qué dijo Arturo Carmona sobre Aracely Arámbula y Luis Miguel? Conoce sus impactantes revelaciones

Arturo Carmona y Aracely Arámbula iniciaron una relación sentimental en el 2010 que sólo duró un año debido a las exigencias de “La Chule” y otros detalles que fueron revelados por el actor en una entrevista.

Fue durante su trabajo en el musical Perfume de Gardenias que Arturo Carmona y Aracely Arámbula comenzaron a salir . “La Chule” ya se había separado de Luis Miguel desde un año antes, y todo parecía idóneo para que la relación de pareja prosperara; sin embargo, hubo varios factores que desgastaron el noviazgo.

Ya han pasado 12 años desde la ruptura entre Arturo Carmona y Aracely Arámbula; sin embargo, los detalles de su relación han dado mucho de qué hablar, sobre todo cuando el actor reveló cómo eran los encuentros de su expareja con Luis Miguel y por qué llegaron a molestarle.

ARTURO CARMONA REVELA CÓMO ERAN LOS ENCUENTROS DE ARACELY ARÁMBULA Y LUIS MIGUEL

En medio de los conflictos legales que Luis Miguel y Aracely Arámbula han sostenido en las últimas semanas, usuarios de redes sociales revivieron una explosiva declaración que Arturo Carmona emitió en el 2021 sobre el fin de su relación con “La Chule”, y es que al parecer algunos detalles de la actriz no le agradaron:

“Lo que no entendía es que fuera y se quedara ahí mismo, era lo que no me latía”

“Me voy a atrever a hablar un poquito más allá. Yo le aplaudí que ella pretendía y provocaba que el papá viera a sus hijos. Yo le dije ‘claro, muy bien, yo te apoyo’. Lo que no entendía es que fuera y se quedara ahí mismo, era lo que no me latía”, declaró en su momento Carmona.

Para remarcar lo anterior, Arturo Carmona detalló cómo llevaba a cabo él los encuentros con su ex, Alicia Villareal :

“Lo hice en su momento, sin tener aviones, sin tener la parte económica que él tiene, era ir hasta donde mi hija estaba y quedarme en un hotel, no quedarme en la misma casa, ¿entiendes?”, se le escucha decir al actor.

ASÍ DEFENDIÓ EL HERMANO DE ARACELY ARÁMBULA A LA ACTRIZ

Las declaraciones, aunque no son recientes, tuvieron un eco profundo en redes sociales y hasta Leonardo Arámbula, hermano de “La Chule”, arremetió en contra del actor .

⁦@arturo_carmona⁩ ni como ayudarte compadre que tiene así o más fan que tiene 😀 pic.twitter.com/bp5tJqyIV9 — Leonardo Arambula (@Drleoarambula) November 22, 2023

Leonardo Arámbula no se quedó de brazos cruzados y evidenció al actor cantando a todo pulmón en un concierto de Luis Miguel.

“Ni cómo ayudarte compadre, ¿que tiene?, así o más fan, ¿qué tiene?”, escribió Leonardo en su cuenta de Twitter.