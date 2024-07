¿Por qué compararon a Wendy Guevara con ‘Lord Farcuard’? El extraño look que desató las burlas

La influencer, quien ante las cámaras se presenta con una imagen impecable y looks de impacto, sorprendió a sus seguidores al mostrar cómo luce su cabello al natural, sin las extensiones con las que sale todos los días a la calle y que le cuestan miles de pesos.

El cambio de look de Wendy resultó demasiado impactante para muchos de sus seguidores, quienes no soportaron ver “pelona” a la creadora de contenido y reaccionaron con toda clase de burlas que, lejos de afectar a la influencer , la impulsaron a responder con más sarcasmo todavía, ¡ella no se deja!

¿CÓMO SE VE WENDY GUEVARA SIN EXTENSIONES?

Fiel a su estilo, Wendy Guevara inició una transmisión en vivo a través de su cuenta de Instagram para presumirle a sus fans que su cabello se iba a someter a un merecido tratamiento, y es que además de cambiarse sus extensiones, le aplicaron una decoloración en la raíz entre otros procedimientos.

Mientras los estilistas profesionales realizaban su trabajo, Wendy se dejó ver con su melena corta al natural y tuvo una interacción muy curiosa con sus seguidores, quienes en lugar de preguntarle sobre sus próximos proyectos, se fueron directo contra su aspecto “pelón” y hasta la compararon con dos personajes de las películas de Shreck: el “Príncipe Encantador” y “Lord Farcuard”.

Así se ve Wendy Guevara con su melena original. INSTAGRAM/soywendyguevaraoficial

Wendy, lejos de molestarse por las burlas, les respondió a sus haters con comentarios repletos de sarcasmo y hasta posó con su look de “Brad Pittín” para que hicieran divertidos stickers de WhatsApp, ¡no cabe duda de que hay de todo en las largas sesiones de Guevara en el salón de belleza!