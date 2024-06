‘Fan de su relación': Wendy Guevara le dio su toque al meme de Ángela Aguilar con este divertido VIDEO

Desde que se confirmó el noviazgo de Christian Nodal y Ángela Aguilar, los memes acerca de la pareja han aumentado a un nivel increíble: en especial, llamó la atención un comentario que la cantante escribió cuando su ahora novia y Cazzu todavía eran pareja y que en un inicio fue tomado como algo amistoso.

“Fan de su relación”, escribió Ángela en su momento, y aunque esto ocurrió hace ya algún tiempo, los internautas demostraron su gran capacidad de investigación y se encargaron de desenterrarlo para convertirlo en uno de los trending topics del año.

TE PUEDE INTERESAR:

Ahora, la edición de imágenes respecto a este tema está imparable y, al menos de momento, se antoja difícil que otro meme sustituya a esta frase, sobre todo porque hasta la farándula se subió al “tren del mame”, ¡las risas no faltaron, eso sí!

“FAN DE SU RELACIÓN” Y “PERDIDAS, PERDIDAS...”, ¡LO MEJOR DE DOS MEMES EN UNA PARODIA!

Fue la presentadora de televisión Alejandra Jaramillo quien compartió un divertido video en su cuenta de Instagram que contó con la participación de Wendy Guevara, quien no dudó ni un solo momento en la divertida tendencia viral de “fan de su relación”.

En el videoclip, ambas famosas representan a dos amigas que hablan de temas del corazón: “Ay amiga, es que yo lo amo, te juro que lo amo... estoy tan enamorada que me siento así como ¡perdida, perdida!”, confesó Alejandra Jaramillo.

Es entonces que Wendy hace una revelación tan impactante como divertida: “Por cierto, quiero confesarte... que soy fan de tu relación”. Luego de esta preocupante frase, Wendy se retira y deja a su amiga con una expresión preocupada, ¿querrá meterse con su pareja? El video acaba con broche de oro: con una canción de Chistian Nodal .

Esta graciosa parodia acumula, hasta el momento, más de 96 mil Me Gusta y miles de comentarios en donde los emojis de caritas muriéndose de risa dominaron: “La Wendy sí te lo quita jajajajajaja”, “Cuidado que te lo quite.. y no es broma”, “Atenta caramelo, atenta” y “Si es así NO QUIERO FANS EN MI RELACIÓN” fueron algunas de las curiosas reacciones.