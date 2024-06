Wendy Guevara volvió a pisar un hospital... por culpa de un elote, ¿qué le pasó a la influencer?

La salud de Wendy Guevara

Fue a finales de mayo que Wendy Guevara encendió las alarmas entre sus seguidores luego de que ella misma comunicara, a través de sus redes sociales, que fue sometida a una cirugía de emergencia en la vesícula que la mantuvo varios días en una clínica.

La influencer ya superó este mal trago y poco a poco fue retomando sus actividades; lamentablemente, la famosa volvió a pisar el hospital y en esta ocasión todo ocurrió en Colombia, país en donde la pasó muy mal debido a su afición al picante.

TE RECOMENDAMOS:

¿QUÉ LE PASÓ A WENDY GUEVARA?

En realidad, el nuevo problema de salud de Wendy no se originó en Colombia, sino aquí en México, y todo por culpa de uno de los bocadillos favoritos de la influencer: un elote con chile.

“Como me comí un elote en la Ciudad de México con chile, me sentí muy mal, traía mucha diarrea ahorita”

De acuerdo con lo que Wendy Guevara publicó en sus historias de Instagram, la influencer se comió un elote con chile antes de salir de viaje que le costó muy caro, y es que no tardó en experimentar fuertes dolores abdominales por el exceso de condimentos, así como una severa diarrea, que la hicieron buscar atención médica no bien aterrizó en el país sudamericano.

“Me pusieron un suero. Me canalizaron porque traía un dolor muy fuerte en la panza. Como me comí un elote en la Ciudad de México con chile, me sentí muy mal, traía mucha diarrea ahorita”, le detalló Wendy Guevara a sus seguidores.

En algunas fotos que el mánager de la creadora de contenido compartió en su cuenta de Instagram, se aprecia que la famosa estuvo acompañada en todo momento por su amigo, Nicola Porcella, quien no se le despegó ni un minuto durante el tiempo que estuvo hospitalizada.