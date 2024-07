¿Interfirió para evitarlo? El instante en el que Pepe Aguilar supo que Ángela estaba enamorada de Christian Nodal

El romance de Ángela Aguilar y Christian Nodal es, sin lugar a dudas, el más polémico que se ha vislumbrado en el mundo del espectáculo durante los últimos años. Entre las razones que los han hecho tan propensos a los juicios mediáticos, destaca el hecho de que dieron a conocer su noviazgo poco después de que el sonorense terminó su relación con Cazzu, junto a quien además tuvo una hija.

No obstante, lo que en realidad hizo detonar la controversia, fueron las declaraciones que la hija de Pepe Aguilar ofreció, asegurando que esto no se trataba de algo nuevo, sino que sería la continuación de algo que en su momento no pudo ser. A partir de ese momento, miles de personas se han dado a la tarea de indagar en cuándo habría sido exactamente que se flecharon, algo que parece, el patriarca de los Aguilar siempre tuvo claro.

Así habría sido el momento en que Pepe Aguilar supo que Ángela sentía algo más por Nodal

Recientemente comenzó a circular un video en redes en el que se ve a Pepe y Ángela Aguilar siendo invitados de un programa de radio, emisión a la que asistieron con el fin de hablar de sus proyectos. En esa misma charla, el cantante aprovechó para contar que tendría a Nodal como invitado en varias de sus presentaciones, resaltando lo fabuloso que le parecía que a su corta edad ya estuviera llegando tan alto.

Fue ahí cuando hizo énfasis en que Christian tenía 18, un dato erróneo que inmediatamente Ángela corrigió, señalándole que tenía 19. La rapidez con la que su hija intervino sorprendió a Pepe, quien no dudó en bromear con ella, lo que hoy se sabe, fue un gesto que delataría que justo en ese instante se percató de que había sentimientos más allá de la amistad o admiración.

"¿Tú cómo sabes hija? Ay, hija de la mañana y los que se dan cuenta al último son los tarugos de los papás”, dijo Pepe Aguilar con cierta gracia y mientras su hija, que en ese entonces tenía 14 años, se reía nerviosa por lo sentenciado.