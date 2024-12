Paul Stanley fue sorprendido en ‘Hoy’ con una visita inesperada: FOTOS

Paul Stanley tuvo una grata sorpresa en el programa “Hoy” con una visita inesperada: su esposa, Joely, y su pequeña hija, Victoria. Ambas acudieron al foro para del matutino de Televisa para saludar a todos los conductores, incluyendo a Raúl Araiza, Galilea Montijo, Andrea Legarreta, y hasta la productora, Andrea Rodríguez.

Esta es la primera vez que Victoria visita a “sus tíos” en el programa, y aunque al inicio se mostró tímida, todos la acogieron con abrazos y cariño, haciendo que se sintiera cómoda.

¿Qué pasó con Paul Stanley?

Paul Stanley fue conmovido por su familia en el “Hoy” y no pudo contenerse al compartir un bello mensaje en redes sociales junto a una tierna foto: “Bebé Victoria is in the house (Bebé Victoria está en la casa) Me hicieron feliz esta mañana con su visita sorpresa. Las amo”.

1 de 3 Paul Stanley, Joely Bernat y su pequeña Victoria Octavio Lazcano 2 de 3 Hasta Latin Lover no se resistió ante la ternura de Victoria, hija de Paul Stanley. Octavio Lazcano 3 de 3 La bebé Victoria visitó a su papá, Paul Stanley, en el foro de Hoy. Octavio Lazcano

¿Cuándo nació Victoria, la hija de Paul Stanley y su esposa, Joely?

Victoria, la hija de Paul Stanley y Joely nació en la mañana del pasado 10 de septiembre del 2024. Emocionado, el hijo de Paco Stanley informó a sus colegas de la emocionante noticia y confirmó que todo había salido bien, pues su pequeña primogénita nació sana.

No obstante, también reveló que fue un momento de inseguridad para él, pues al verse a sí mismo durante el parto, se dio cuenta de que lo único que podía hacer era apoyar a su esposa.

“Esto te cambia la vida porque lo haces con amor. Te emociona, no me causa problema”, dijo en Imagen Televisión.

Y sobre si Victoria tiene más de sus genes o de Joely, el conductor confirmó que “abueló”; es decir, que tiene “toda la cara Stanley”. ¡Qué felicidad ver a Paul disfrutando de su nueva etapa como papá!