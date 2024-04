Patricio Cabezut rompió el silencio tras las denuncias de abuso sexual: esta es la carta que le dedicó a sus hijas

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que las hijas en común de Cabezut y Aurea Zapata presentan “traumas por agresiones”; por ello un juez giró una orden de búsqueda para el también actor , quien durante algunas horas se consideró que estaba desaparecido.

Hasta el momento, Patricio Cabezut no se ha presentado ante las autoridades y, de hecho, se desconoce su paradero; sin embargo, el abogado del famoso negó que él sea un prófugo de la justicia, pues simplemente optó por alejarse de los reflectores para preparar su defensa con su equipo legal.

Fue por ello que, en un intento por acallar los rumores, Patricio Cabezut reapareció aunque no físicamente, sino a través de una exclusiva carta dedicada a sus hijas en donde habló del caso: esto es lo que dice.

¿QUÉ DICE LA CARTA DE PATRICIO CABEZUT A SUS HIJAS?

En exclusiva para el medio México Ya, Patricio Cabezut rompió el silencio y compartió una reveladora carta dedicada a sus hijas en donde reiteró que las acusaciones de abuso en su contra son falsas, versión que sostienen personas cercanas a la familia .

“Mi vida se detuvo aquí y es la pura verdad, pues hace dos años y cuatro meses, cuando me denunciaron falsamente, que me separaron de mis hijas, me obligaron a salirme de mi propiedad, alejado de mis bienes, difamando mi honorabilidad y prestigio, es como si me hubiera dado una especie de infarto”, expresó Cabezut, quien consideró que, ahora con esta nueva denuncia, fue como si le diera otro infarto, pero con una diferencia.

#PatricioCabezut, en medio de la tormenta, nos hizo llegar este video de la canción que le compuso a sus hijas pic.twitter.com/TxEQgeIySn — México Ya (@MexicoYaOficial) April 2, 2024

“Quedé vivo de nuevo, pero esta vez en estado de coma, mi vida entera llegó a su fin, en coma, paralizado”, expresó el famoso en la carta que fue ampliamente difundida en las redes sociales de México Ya.