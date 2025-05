Pati Chapoy no pudo entrar a TV Azteca para hacer “Ventaneando” hoy 26 de mayo, ¿qué pasó?

Pedro Sola, Linet Puente y Mónica Castañeda lograron presentar “Ventaneando” este lunes 26 de mayo, pero ni Pati Chapoy, ni miembros de la producción, pudieron entrar a TV Azteca.

Manifestantes afuera de la televisora impidieron el acceso a las instalaciones, por lo que Pati Chapoy no pudo entrar a hacer su programa.

Compañeros y trabajadores de otras producciones se unieron para lograr transmitir el programa como todos los días.

“No estuvimos los conductores completos ni el equipo técnico. Nos genera muchas complicaciones”, dijo Linet Puente.

Mónica Castañeda compartió: “Afortunadamente se puede resolver. El problema también es salir, hay personas que tienen que ir por sus hijos a la escuela, compromisos médicos, pero no podemos salir, pero nadie hace nada”.

En tanto, Pedro Sola contó: “Un amigo pasó por aquí a las 6:30 de la mañana y me dijo que ya estaban todos los granaderos y policía, inmediatamente me arreglé y me vine para acá y no tuve ningún problema, pero ahora no puedo salir, pero bueno”.

NADIE HACE NADA!



Conductores de Ventaneando reportan que compañeros no pudieron entrar a Tv Azteca por culpa del bloqueo de la CNTE pic.twitter.com/rjLkRX59lm — Tavo Santos (@Tavo_Santos_mx) May 26, 2025

¿Quiénes son los manifestantes?

Los manifestantes son maestros adheridos a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que desde el pasado viernes bloquearon accesos al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Este lunes bloquearon varios puntos como la sede de la SEP en Avenida Universidad, Avenida Chapultepec, Viaducto Tlalpan y Periférico Sur, a la altura de Televisa San Ángel, así como TV Azteca.

En Televisa tampoco pudieron entrar los famosos

Afuera de Televisa vimos a Karime Pindter, quien no pudo entrar para el estreno de “Hoy soy el Chef”, dentro del programa “Hoy”. Tampoco Ninel Conde, ni Ariadne Díaz pudieron entrar.