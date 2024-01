Paola Suárez ya había sido agredida: la madre de la influencer da más detalles de su tormentoso noviazgo

Montse Suárez, la madre de Paolita Suárez, una de “Las Perdidas”, expresó su sentir luego de que la influencer sufriera una brutal agresión por parte de José de Jesús, su novio.

Paola Suárez, “La Patas”, ya se había convertido en tendencia las primeras horas del miércoles luego de que diera a conocer, llena de ilusión, que su novio le había pedido matrimonio durante una convivencia con varios amigos .

Es por ello que horas después, cuando se difundió la noticia de que la creadora de contenido había sido brutalmente golpeada por su expareja , muchas personas no pudieron creer esto.

Con el paso de las horas, se confirmó que, en efecto, Paola Suárez se encontraba hospitalizada con un pronóstico de salud delicado, y es que además de presentar fracturas en las costillas, la influencer corre el riesgo de perder un ojo debido a la brutal golpiza.

PAOLITA SUÁREZ YA HABÍA SIDO AGREDIDA ANTES, REVELÓ LA MAMÁ DE LA INFLUENCER

Luis, el novio de Paola Suárez , ya dio su versión de los hechos, afirmando que ambos estaban drogados y que la influencer también intentó ahorcarlo , por lo que iniciaría un proceso legal contra ella.

“Este chico ya había tenido problemas con mi Pao, habían terminado”

Ambas versiones de los hechos han causado un auténtico debate en redes sociales, con los internautas apoyando tanto a Luis como a Paola; sin embargo, esta no es la primera vez que la pareja tiene un episodio de violencia, o al menos eso fue lo que reveló la madre de la influencer en un video publicado en sus redes sociales:

Mama de Paola expresa su sentir y dice que la situación actual no se la desea a nadie



“Desde la vez pasada mi Pao ya se había enojado con este chico, yo no había querido hablar nada, este chico ya había tenido problemas con mi Pao, habían terminado”, contó la mamá de la influencer en la transmisión en vivo.

“Espero que se recupere mi Pao porque el verla como yo la vi y verla como la vieron en su en vivo da mucha tristeza”

“Se enojaron y tuvieron problemas, algo así, no llegaron a mucho pero yo también me molesté porque fue a mi casa a patearme la puerta”, detalló la mujer, quien también aseguró que su hija no se merecía eso porque siempre fue una persona amable y muy dadivosa; incluso, acostumbraba comprar obsequios costosos a su novio como ropa, dinero en efectivo y juguetes para sus medios hermanos.

“Me estoy tragando mis corajes, mi impotencia, espero que se recupere mi Pao porque el verla como yo la vi y verla como la vieron en su en vivo da mucha tristeza”, concluyó la mujer.