¿Aprueba el noviazgo? El padre de Christian Nodal reveló qué piensa sobre su romance con Ángela Aguilar

La vida sentimental de Christian Nodal se ha convertido en el tema más polémico de las últimas semanas, pues desde que dio a conocer su separación de Cazzu, mucho se ha especulado sobre las decisiones que el cantante toma en el terreno amoroso. Dichos cuestionamientos han estado motivados en parte por el romance que recientemente inició con Ángela Aguilar, pues hay quienes lo señalan por no darse tiempo para superar su ruptura antes de enamorarse de nuevo.

No obstante, estas críticas no han permeado en el sonorense, quien únicamente se ha dado a la tarea de disfrutar lo que está viviendo con su actual pareja, demostrando así que las opiniones negativas no son algo que lo afecte. Y es que tal como ha mostrado, además de estar satisfecho con todo lo que está pasando, cuenta con el respaldo de su familia y esto es lo único que le importa.

El primer integrante de los Nodal que decidió pronunciarse sobre esta controversia fue Jaime González, el papá del intérprete, quien habló frontalmente del tema y expuso cuál es la opinión que tiene de este inesperado noviazgo.

Esto es lo que piensa el papá de Christian Nodal sobre Ángela Aguilar

Durante una reciente conversación con “Despierta América”, el padre de Nodal fue cuestionado sobre el complicado momento que atraviesa su primogénito, especialmente por las reacciones negativas que se suscitaron tras la confirmación de que él y Ángela Aguilar sí son novios.

“Está enamorado como siempre, enamorado de la vida, enamorado de todo. No quiero hablar mucho sobre eso, pero sí les puedo decir que Christian es una persona muy feliz con su relación. Está muy contento y es es lo que importa”, señaló, evitando entrar en detalles de esta sorpresiva historia que incluso se ha visto involucrada en rumores de una boda secreta y supuestos embarazos.

Por lo que aunque no se dirigió puntualmente a la hija de Pepe Aguilar, sus palabras sí demostraron que el núcleo cercano al intérprete de “Se me olvidó" apoya totalmente este amor.