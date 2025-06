Pablo Ruiz insiste en que besó a Ricky Martin pero admite que los mexicanos son lo suyo: “Mis respetos”

Pablo Ruiz se dio a conocer como Pablito en los años 80, en una época donde ser homosexual era criticado y hasta se consideraba una enfermedad, motivo por el cual tenía que fingir ser heterosexual.

“Lo que me costó más es que cuando ya fui más famoso, que te criticaran por eso o te discriminaran la prensa, la gente grande. Lo que más me hacía daño era ver llorar a mi mamá cuando me criticaban en la televisión”, contó el cantante en una entrevista con Yordi Rosado, al recordar que él siempre supo que es gay.

Pero en pleno 2025 la situación cambió y ahora es parte de las celebraciones por el Orgullo LGBTQ+ en el mes de junio. Lo vimos en un evento donde fue coronado por parte de los organizadores del Gay Pride.

Ante los medios, Pablo recordó que fue en México donde salió del clóset y besó a sus primeros chicos, así que admitió que los mexicanos son lo suyo... “Mis respetos”.

Por si fuera poco, insistió en que fue en México donde besó a Ricky Martin. “Aquí pasó todo. (Mi primera vez) no lo puedo decir porque es conocido, es de la élite. Los mexicanos, mis respetos, son muy buenos en el amor”.

¿Cómo fue su encuentro con Ricky Martin?

Fue a inicios de la década de los noventa, cuando Ricky Martin daba sus primeros pasos como solista y actor en México, en la telenovela “Muñecos de Papel”.

“Fuimos muy amigos en su momento. Él me robó mis bailarinas, yo venía de hacer un tour en México en los 90, y me enojé, entonces le pedí a mi mánager ‘ahora me lo presentas’. Me invitaron a su departamento en México... y nos juntamos, estaban sus músicos, mis bailarinas; y jugábamos ‘Verdad o consecuencia’ y en ese momento sale de hacer una prueba con él, y era de darse un beso y ya le di un beso y nos dimos ‘un piquito’. A partir de ahí me gustó, obviamente, y traté de que siguiera eso… ya después lo vi en Argentina, pero ya fue más como amigo”, le dijo Pablito Ruiz a Yordi Rosado.

Aunque se piense que tuvo un romance con Ricky Martin, la realidad es que solo fueron amigos. “Acabo de grabar una película el año pasado, porque él era amigo del director, pero él me mandó un mensaje de voz. '(Me dijo) Pablito, ¡cuánto tiempo! Te quiero, te extraño y te deseo lo mejor en la película’”, dijo el argentino.