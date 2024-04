Ozuna arrojó un dardo contra Aleks Syntek luego de que el compositor tirara un disco de Karol G al inodoro

Ozuna se subió al “tren del mame” que Aleks Syntek echó a andar luego de que, en pleno programa en vivo, arrojara al inodoro un disco de Karol G: este fue el contundente mensaje del reggaetonero.

En estos momentos, Ozuna se encuentra en México para promocionar su música y, como parte de ello, ofreció una entrevista en Sale el Sol en donde se pronunció sobre la controversia más reciente que Aleks Syntek protagonizó.

EL DÍA QUE ALEKS SYNTEK ECHÓ AL EXCUSADO UN DISCO DE KAROL G

Como te informamos en TVyNovelas, Aleks Syntek desató la furia de cientos de internautas luego de que en un desafío de ‘El Podcast + Pedido’, que se transmite por YouTube, el compositor fuera cuestionado sobre sus discos preferidos: podría conservarlos o arrojarlos a un inodoro especialmente instalado para la dinámica.

“Tendrán que entender que esto no es para alguien de mi edad”

Syntek salvó a artistas como Belanova, Danna Paola o Taylor Swift; sin embargo, con el disco Mañana será bonito, de Karol G , la actitud del compositor de Sexo, pudor y lágrimas cambió totalmente:

“Fíjate que no me entra, porque no me identifico con las canciones. Sé que es amadísima por toda la comunidad de jóvenes de ahora, pero tendrán que entender que esto no es para alguien de mi edad”, explicó el artista antes de tirar el disco al excusado, y aunque pidió que no lo funaran en redes por su decisión, pasó todo lo contrario.

¿QUÉ LE DIJO OZUNA A ALEKS SYNTEK?

Durante una charla con el programa Sale el Sol , Ozuna hizo un llamado al respeto para el trabajo de Karol G y todos los exponentes de la música urbana.

“Creo que merece respeto nuestro género, merece respeto una mujer, ella es una dama”

“Yo respeto la opinión de cada uno de los artistas, respeto su opinión”, expresó el reggaetonero, quien no dudó en considerar que lo que hizo Aleks sí estuvo mal, pues le faltó al respeto a Karol G al echar su disco al excusado.

“Creo que merece respeto nuestro género, merece respeto una mujer, ella es una dama que ha llevado nuestro género por encima de muchos, muchos artistas (...) creo que, aunque no te guste su música, no significa que no apoyes, o no quieras que pase lo que ella ha hecho”, expresó Ozuna, quien dio por terminado el tema con este mensaje:

“No tiene que gustarte (el reggaetón), pero tiene que respetarse lo que nosotros hacemos, nuestro arte”, señaló.