"¡Oye, tranquilo viejo!” Captan a Drake Bell impactado con la belleza de Karely Ruiz: VIDEO

Sin duda, la presencia de Karely Ruiz en la reciente edición de los premios MTV Miaw fue de lo más comentado. Tanto así, que se viralizó el momento exacto en el que la influencer se cruzó con el actor Drake Bell.

El protagonista de la serie “Drake & Josh” pasó a unos centímetros de la influencer y modelo cuando ella se encontraba hablando con la prensa durante su paso por la alfombra roja.

Aunque el video dura apenas unos segundos, se puede ver que Drake quedó impresionado con la presencia de Karely frente a él, mientras la mexicana no lo notó pues se encontraba hablando con alguien más.

Entre los comentarios de dicha publicación en TikTok, algunos percibieron que Drake simplemente intentaba reconocerla, mientras que otros sí notaron la expresión del actor en ese momento:

“Wow, qué impacto”.

“El verdadero: ‘Yo te conozco, yo te veo en los videos’”.

“No me lo parece, pero en todo caso, no sería de extrañarse, pues la mujer es llamativa y atractiva”.

“Yo no lo vi impactado, simplemente pasó y ya”.

Karely Ruiz y Romina Marcos protagonizan incómodo momento en los MTV Miaw

Otro de los momentos que también ha dado que hablar fue el encuentro entre Romina Marcos y Karely Ruiz.

En el video se puede ver que Karely estaba dando entrevistas a la prensa que la esperaba en la alfombra roja de los premios, y justo en ese momento pasa Romina, hija de Niurka Marcos, empujándola desde atrás.

Al sentir el movimiento, Karely mostró su cara de desaprobación pero siguió la entrevista como si nada. Sin embargo, esto generó una ola de críticas contra Romina.

En respuesta, la hija de Niurka Marcos explicó que se trató de un simple accidente y que no se dio cuenta de lo sucedido hasta el día siguiente. Añadió que de haberse dado cuenta, se hubiera disculpado con la influencer y modelo en ese momento.