Odalys Ramírez ofrece disculpas tras polémica en La Casa de los Famosos México: “Traicioné mis ideales, me equivoqué”

La conductora Odalys Ramírez, quien se encarga de las galas entre semana de La Casa de los Famosos México, se ha visto envuelta en una polémica tras la emisión del martes 3 de septiembre.

Ramírez utilizó sus redes sociales para ofrecer disculpas públicas, reconociendo un error que, según sus palabras, la llevó a “traicionar sus ideales”.

En un video compartido con sus seguidores, Odalys expresó: “Ofrezco mis más sinceras disculpas por el mal manejo de crisis que cometí. La situación me rebasó. En mi afán de ser la conductora neutral, que no inclina la balanza ni de un lado ni del otro, en mi afán de conciliar e invitar a la reflexión dentro de la casa, la verdad es que no lo logré. La situación me rebasó ante las discusiones y al no reaccionar de la manera correcta, siento que traicioné mis ideales y no dejé clara mi postura, que por supuesto está en contra de la violencia de género”.

Esto surge tras el incidente en el que Odalys cuestionó en vivo a Adrián Marcelo sobre un comentario que este realizó tras la salida de Gomita del reality show. Adrián Marcelo, en un momento de tensión, expresó: “una mujer menos que maltratar”, lo que generó una ola de críticas tanto dentro como fuera del programa.

La conductora, en un intento de manejar la situación y mediar entre las opiniones de los participantes, se enfrentó a un desafío que, según sus propias palabras, la superó.

El comentario de Adrián Marcelo, que fue percibido como misógino y ofensivo por muchos espectadores, desencadenó su eventual salida del programa, aumentando la presión sobre Ramírez, quien fue criticada por no haber reaccionado con la contundencia que muchos esperaban.

La disculpa pública de Odalys Ramírez ha generado diversas reacciones en las redes sociales, con comentarios que van desde el apoyo a su honestidad hasta críticas por la forma en que manejó la situación en un primer momento.