¡NUEVO ROMANCE! Billie Eilish fue vista besándose con un famoso actor de Hollywood

La cantante Billie Eilish , una de las artistas más influyentes de los últimos años , fue vista recientemente en una situación íntima con el actor Nat Wolff, lo que ha disparado rumores de un nuevo romance en Hollywood.

Las imágenes fueron difundidas por medios como Page Six y People, donde se ve a la pareja besándose en un balcón durante una escapada en Venecia, Italia. Ambos aparecen relajados, compartiendo copas de champaña y momentos de cercanía que han generado especulaciones entre sus seguidores.

Billie Eilish y Nat Wolff ¿Romance confirmado o simple cercanía profesional?

Billie Eilish y Nat Wolff se conocen desde hace un par de años y han trabajado juntos en proyectos musicales y audiovisuales. Recientemente, Wolff apareció en el videoclip de “Chihiro”, dirigido por la propia cantante, lo que reforzó la cercanía entre ambos.

Aunque hasta el momento ninguno de los dos ha confirmado una relación amorosa, la imagen difundida deja poco espacio para dudas sobre el nivel de intimidad que comparten. Medios estadounidenses sugieren que la relación podría haber comenzado meses atrás, tras coincidir en eventos como los iHeartRadio Music Awards.

Fuentes cercanas a la cantante señalaron a People que “Billie se encuentra en una etapa muy tranquila y enfocada en disfrutar su vida privada”, lo que explicaría la ausencia de declaraciones públicas.

Las redes reaccionan y los fans opinan

La imagen provocó un aluvión de reacciones en Twitter e Instagram , donde los fanáticos compartieron opiniones encontradas. Algunos celebran esta posible nueva etapa en la vida sentimental de Eilish, mientras que otros cuestionan si se trata de un gesto romántico o una muestra de afecto entre amigos cercanos.

Nat Wolff, conocido por su trabajo en películas como Paper Towns y The Fault in Our Stars, también ha mantenido un perfil discreto en lo que respecta a su vida amorosa, lo que alimenta aún más el misterio en torno al supuesto romance.

La representante de Billie Eilish fue contactada por medios como Entertainment Tonight, pero prefirió no emitir comentarios. Mientras tanto, la artista continúa su gira europea promocionando su último álbum, Hit Me Hard and Soft.

Los próximos días serán claves para saber si la pareja decide hablar públicamente o si mantendrán la relación en el ámbito privado, como ha sido costumbre en la carrera de Eilish.

