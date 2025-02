Niurka Marcos pidió, llorando, la salida de Alfredo Adame en ‘La Casa de los Famosos All Stars': qué pasó

En medio de la cardíaca jornada de este Lunes de Eliminación que se saldó con la salida de Salvador Zerboni, los internautas se dieron a la tarea de recordar una de las confrontaciones más fuertes que hubo en “La Casa de los Famosos All Stars” y que fue protagonizada nada más y nada menos que por Niurka Marcos y Alfredo Adame .

Todo apunta a que, con todo y miedo, Niurka tendrá que aguantar al llamado “Golden boy” una semana más aunque ella, horas antes de la Eliminación, reconoció que lo mejor que podría pasar era que Adame saliera eliminado, ¿pero por qué la cubana ya no lo quiere en la competencia?

¿QUÉ LE DIJO NIURKA A ALFREDO ADAME FRENTE A FRENTE?

Este 09 de febrero tuvo lugar el primer Domingo de Posicionamientos en “La Casa de los Famosos All Stars”, una gala que estuvo repleta de tensiones debido a que Niurka, de forma decidida, se enfrentó a Alfredo Adame y le recriminó el carácter explosivo que exhibió ante Laura Bozzo.

“No me gustaría tenerte cerca porque no me gustaría despertar en ti ese monstruo y que me dañaras”

Adame no tuvo empacho en recordar, en medio de gritos, todos los problemas legales de Laura Bozzo , y aunque después ambas celebridades hicieron las pases, a Niurka le quedó una sensación de temor como ella misma lo reveló en su posicionamiento donde pidió la salida de Adame.

“Lo que yo vi ayer (la discusión con Laura Bozzo) me llenó de terror, es un hombre que desconozco totalmente”, expresó Niurka en su cara a cara con el “Golden boy”.

Para la vedette cubana , el conductor tiene la capacidad de hacerle daño a los demás sin importarle edad ni género, algo que aceptó no sería capaz de tolerar de nuevo. “Despertaste momentos demasiado fuertes en mis vivencias personales, de impunidad, que tuve que superar con garras”, expresó.

Niurka utilizó la misma táctica de su nuera, llorar porque le da miedo Alfredo Adame 🥴

Debido a ello, se sinceró Niurka, para ella sería mejor que Alfredo Adame saliera pronto del reality aunque eso, al menos esta semana, ya no ocurrió: “No me gustaría tenerte cerca porque no me gustaría despertar en ti ese monstruo y que me dañaras como lo han hecho otras personas”, concluyó la llamada “Mujer escándalo”.

¿CÓMO REACCIONÓ SALVADOR ZERBONI A SU SALIDA?

Como te comentamos en TVyNovelas, al final fue Salvador Zerboni y no Alfredo Adame quien se convirtió en el primer eliminado de “La Casa de los Famosos All Stars”. Esto, aseguró el panelista Sergio Mayer , significó un golpe terrible para el actor.