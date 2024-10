Nicola Porcella revela por qué lleva seis años sin una relación amorosa seria

Nicola Porcella siempre ha logrado resurgir de sus cenizas, desde lo laboral hasta lo sentimental. Su actitud siempre positiva hace que cualquier trago amargo se olvide, pues son sus ganas de ser feliz las que pasan por encima de cualquier problema.

Ahora que el peruano ha recuperado su sitio en los cuernos de la luna, son las mieles del amor lo único que faltapara aderezar su vida, y aunque sobran chicas que se anoten en lo privado, el también actor ha decidido salir de la soltería apoyado por un grupo de amigos que le harán elegir a la mujer perfecta, todo esto, a la vista del público a través del reality Soltero cotizado, que arranca este lunes 28 de octubre a las 21:00 horas por Canal 5.

En entrevista exclusiva para TVyNovelas, Nicola por primera vez se pone serio para hablar de amor y

de su manera de querer.

¿No es una locura buscar el amor en un reality?

Pues mira, no sé si es una locura, pero sí tengo mucha emoción, además estoy nervioso, ca había estado en un reality así y mucho menos que fuera en torno a mí.

¿Y cómo es batallar con eso? Porque además siento que en lo personal eres un alma libre que no necesita ningún tipo de atadura...

Sí, mi alma ha sido muy libre, pero también estaba muy rota, México la ayudó a reconstruirse, a volver a empezar, con errores, aciertos, desaciertos, siendo una persona totalmente real, honesta, pero todavía creo que el aspecto que me falta es el amor.

Una relación siempre es un estira y afloje, en amor, ¿qué estás dispuesto a ceder?

Claro que es difícil, pero, hay cosas que se tienen que hacer, yo he tenido que sacrificar muchas cosas para

tener el trabajo que tengo, a veces, hasta mi propia familia, que es lo más importante de mi vida.

Nico, ¿cómo hay que quererte a ti?, ¿Cómo te sientes a gusto?

Yo creo que todos queremos que nos quieran bien, con mucho respeto, creo que la base de una relación es eso, el respeto y la admiración por la otra persona, sé que

hay que ceder muchas veces, pero también hay que entender otras cosas y lo mismo de mí para mi pareja, si en algún momento yo voy a estar con alguien, voy a respetarla mucho.

¿Ya conoces las sorpresas del programa?

Obviamente me explicaron, pero, no lo sé de fondo, ya estuve grabando una parte con Montserrat (Oliver), pero más no me quisieron contar, quieren que todo sea sorpresa también para mí.

¿Cómo te has preparado para tener una nueva relación, desde emocional, psicológica y laboralmente?

La verdad he cambiado muchísimo, he dado un giro de 180 grados, he aprendido muchas cosas con el tiempo, desde valorar las cosas importantes de la vida y las cosas chicas de la vida que también son muy importantes. Ahora quiero una relación bonita, sin peleas, que sea sana, que a los dos nos ayude a seguir

adelante. Que sea una mujer muy trabajadora al igual que yo y que tenga también muchos valores.

¿Cuánto llevas soltero?

Desde el comienzo del 2018. Ya siento que es mucho, son seis años.

Obviamente tu hijo tendrá opinión sobre la novia que tengas...

Claro, porque, en primer lugar, mi amor más grande es él, es lo que más amo en esta tierra, ningún amor se va a comparar con el que le tengo a él. Adriano es todo. Así, todo.

¿Cuándo tuviste ese amor especial que te marcó en la vida?

Cuando era joven, a los 17 años, fue un amor un poco tóxico, muy intenso, me enseñó mucho también y sí, fue especial.

¿Qué tan tóxico se puede ser a los 17 años?

Pues bastante, apenas estaba conociendo el amor y venía de una infancia bien complicada, eso siguió toda mi vida, era algo que no me había sanado del todo, soy

culpable de muchas conductas que no debí tener y he dicho muchas palabras que no tenía que decir, soy responsable de eso, y en un momento uno tiene que decidir si se va a escudar en lo que le pasó de niño o en crecer para evolucionar. Hay que buscar ayuda, ir a terapia, eso es lo que yo hice.

En algún momento, ¿te han roto el corazón? O es imposible...

Me han roto el corazón muchas veces, más de las que creen, es parte de la vida, digamos que aprendí.

Algunos expertos dicen que en nuestras parejas a veces vemos a nuestros padres, ¿hay algo en tu mamá que sería buena idea tener en tu novia?

Mi mamá siempre salió adelante, nunca necesitó un hombre para hacerlo, siempre lo primero fueron sus hijos y eso es muy bonito. Me encantaría ver en alguna chica esa capacidad de reinventarse como lo hizo mi mamá, era profesora, visitadora médica, vendedora de cosméticos, siempre viendo por sus hijos.

¿Te ves casado?

Sí, yo creo en el matrimonio, que no me haya casado todavía no significa que no creo.

¿Te casarías por la iglesia y lo civil?

Obviamente los dos, tanto en las leyes es importante como lo formal y la fiesta, de verdad me encantaría casarme.

¿Cómo reaccionará tu ex?

Bien, ella es una gran persona y Adriano, mi hijo, es muy hermoso. Por eso se lo quiero agradecer a su mamá. Ella es la que está tomando un poco de tiempo

para ocuparse de todo. Yo por el trabajo no me ocupo como quisiera, pero muchas veces no hacemos valer la labor de madre y sin duda, gracias a mi ex, mi hijo

es una persona maravillosa y se lo agradezco mucho a ella, es la mejor mamá que le pude dar a mi hijo.