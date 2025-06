Luto en Exatlón por la trágica muerte de los bebés de una atleta: “NO hay latido, es la peor frase de mi vida”

La comunidad de Exatlón y el mundo del deporte se encuentran de luto tras la devastadora pérdida que sufrió Brenda Castro, atleta mexicana y exintegrante del reality show. La regiomontana compartió en sus redes sociales el inmenso dolor que la embarga tras someterse a una cesárea de emergencia y salir del quirófano con las manos vacías y el corazón destrozado, pues sus hijas gemelas, Victoria y Emilia, fallecieron dentro de su vientre

Su mensaje, crudo y lleno de emotividad, resonó entre sus seguidores y la comunidad atlética , al ver la vulnerabilidad humana ante una tragedia de tal magnitud.

¿Qué le pasó a Brenda Castro?

En un emotivo posteo publicado en Instagram, Brenda Castro expresó su profundo dolor por la pérdida de sus bebés. La atleta de 37 años explicó que fue ingresada de urgencia al quirófano, donde se le realizó una cesárea. El procedimiento confirmó lo peor: las pequeñas ya no tenían latido.

“Tengo el corazón hecho pedazos. Volver a escuchar que NO hay latido, es la peor frase de mi vida. El día de ayer me realizaron una cesárea, entré con mis dos bebés y salí con las manos vacías, y mi alma rota”, escribió Brenda con total honestidad.

La noticia ha generado una ola de mensajes de solidaridad entre sus seguidores, compañeros del reality y figuras del mundo deportivo , quienes se han volcado a acompañarla virtualmente en este doloroso proceso.

¿Qué dijo Brenda Castro sobre la despedida de sus hijas?

La atleta también compartió que ella y su pareja tuvieron la oportunidad de despedirse de Victoria y Emilia tras la intervención médica. En un ambiente de profundo respeto, los doctores les permitieron abrazarlas y darles un último beso, gesto que marcó emocionalmente a la pareja.

“Los doctores nos dieron la oportunidad de verlas, abrazarlas y que Papá y Mamá les diéramos un beso de despedida. No les puedo explicar el dolor y el montón de preguntas que tiene mi corazón”, añadió la también deportista de Crossfit.

¿Cuál fue la causa de la muerte de las gemelas de Brenda Castro?

Brenda explicó que la muerte de sus hijas fue producto de una condición genética relacionada con el corazón. De acuerdo con su mensaje, una de las gemelas, Victoria, tenía una malformación cardiaca, la cual se transfirió a su hermana Emilia debido a una sobrecarga de sangre. Ninguna de las dos logró soportar las complicaciones.

“Fue un tema totalmente genético, una fallita en el corazón de Victoria, que después se le pasó a Emilia, y por toda la sobrecarga de sangre su corazoncito tampoco pudo soportarlo”, relató la atleta.

¿Cómo reaccionó Brenda Castro ante el apoyo del público?

Pese a su profundo duelo, Brenda Castro agradeció a sus seguidores por todas las muestras de cariño, apoyo y respeto que ha recibido desde que dio a conocer la noticia. No obstante, también realizó una petición especial para aquellos que pudieran encontrarla en espacios públicos.

“Si me ven en la calle, en el gimnasio o en algún lugar público, no te acerques a decirme ‘lo siento’, ‘¿qué pasó?’, ‘¿cómo estás?’, etcétera. Eso revive más este dolor, y ya no quiero más dolor en mi vida”, pidió con franqueza.

¿Quién es Brenda Castro, la atleta que perdió a sus gemelas?

Brenda Castro es una atleta mexicana originaria de Monterrey, Nuevo León. Es reconocida por su destacada trayectoria en Crossfit y por haber sido una de las participantes más sólidas en la edición 2021 de Exatlón Estados Unidos, donde integró el Team Famosos.

Estudió Ciencias Políticas y Administración Pública en la Universidad Autónoma de Nuevo León y, además de su carrera deportiva, ha ganado reconocimiento por compartir su vida personal y profesional en redes sociales.

El testimonio de Brenda Castro ha generado un impacto profundo en redes, donde miles de personas le han enviado mensajes de fuerza.